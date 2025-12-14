¿Cómo librar el pago de una deuda de casi 250.000 euros?: Un vecino de Logroño lo consigue tras perder su empleo

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño ha dictado una resolución que supone un cambio radical para un vecino de la capital riojana. Se le ha concedido una exoneración de deuda de 249.380 euros, poniendo fin a más de una década de dificultades económicas.

Según ha informado la Asociación Ayuda al Endeudamiento, la situación del hombre se originó tras avalar un préstamo a un familiar, una decisión que, unida al desempleo, comprometió gravemente su estabilidad financiera.

La pesadilla comenzó con la crisis de 2008

El origen de sus problemas financieros se remonta a un momento de aparente estabilidad, antes de la crisis financiera de 2008, cuando decidió avalar un préstamo como un gesto de confianza. “Nunca pensé que ese acto, que parecía inocuo, acabaría condicionando mi vida durante tantos años”, ha explicado el afectado. La llegada de la recesión económica cambió drásticamente el panorama: el empleo en su entorno desapareció y las obligaciones que había garantizado pasaron a ser su responsabilidad directa.

A esta situación se sumaron sus propias dificultades personales, con cambios laborales, mudanzas y ajustes forzados que alteraron por completo su modo de vida. Al perder su empleo, él y su pareja tuvieron que recurrir a nueva financiación para cubrir las necesidades básicas.

Los créditos se convirtieron en el único recurso para pagar deudas anteriores, creando una espiral de endeudamiento con entidades como Caixabank (81.396 euros), Kutxabank (49.896 euros) y Caja Rural de Navarra (118.088 euros).

La Ley de Segunda Oportunidad como salvavidas

Desbordado por la situación, el hombre acudió a la asociación Ayuda al Endeudamiento. Tras estudiar su caso, un equipo jurídico asumió la tramitación del procedimiento judicial amparándose en la Ley de Segunda Oportunidad.

La defensa ha argumentado ante el juzgado que la situación del deudor había cambiado de forma “irreversible” y que las obligaciones contraídas en el pasado ya no reflejaban su capacidad económica actual.

Gracias a esta ley, se ha podido restablecer un equilibrio justo entre lo que una persona puede afrontar y las deudas que asumió en un escenario completamente distinto. La resolución judicial le ha permitido reorganizar su vida “sin la amenaza constante de perderlo todo”. Ahora, este vecino de Logroño ha recuperado la tranquilidad emocional y puede volver a proyectar un futuro sin una losa económica que era imposible de levantar.