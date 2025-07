Protegen a los Reyes, pero duermen en la calle: la indignante situación de varios agentes en Palma

El sindicato JUPOL ha denunciado públicamente el abandono que están sufriendo diez agentes de la Policía Nacional desplazados a Palma desde Valencia para reforzar el dispositivo de seguridad durante la temporada de verano. Según ha informado el sindicato, estos policías se han quedado sin alojamiento en la isla, a pesar de estar cumpliendo con labores clave de refuerzo, entre ellas la protección de la Familia Real y la seguridad del Palacio de Marivent.

Los agentes afectados forman parte del contingente enviado a Baleares como parte del habitual refuerzo estival que se lleva a cabo cada año para garantizar la seguridad en las zonas turísticas más concurridas. Sin embargo, y a pesar de la importancia de su trabajo, se han visto en la situación de no disponer de un lugar donde alojarse desde su llegada a Palma.

Sin solución al problema

Chechu Enrique, secretario provincial de JUPOL en Palma, ha asegurado que la Dirección General de la Policía (DGP) todavía no ha ofrecido ninguna solución a este problema.

Desde el sindicato aseguran que esta situación no es un caso aislado, sino que forma parte de un problema estructural que afecta a numerosos policías en diferentes puntos del país. Según denuncia JUPOL, el sistema encargado de gestionar y abonar los gastos de alojamiento y desplazamiento está fallando, lo que genera situaciones de incertidumbre y precariedad entre los agentes desplazados por motivos de servicio.

“El sistema no está funcionando”, ha advertido Enrique. Además, ha recordado que los desplazamientos son obligatorios para los agentes, que no pueden negarse a cubrir estas misiones, por lo que resulta inaceptable que no se les garantice un mínimo de condiciones.

JUPOL ha exigido al Ministerio del Interior que actúe de forma inmediata para solucionar esta situación y asuma las responsabilidades correspondientes. El sindicato reclama que se tomen medidas urgentes para garantizar que los agentes puedan realizar su trabajo con las condiciones que merecen.