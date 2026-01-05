La borrasca Francis pone en alerta a Aragón: nieve, hielo y carreteras afectadas

La borrasca Francis ha llegado a Aragón activando las alertas por nieve y bajas temperaturas en las tres provincias. El Gobierno de Aragón mantiene en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) para hacer frente a las posibles afecciones en carreteras, municipios y servicios. Aunque por el momento solo se han registrado incidencias aisladas, las autoridades insisten en la necesidad de circular con la máxima cautela.

Durante la jornada de este lunes hay alerta amarilla por nieve en el sur de Huesca, Albarracín, Jiloca y la Ribera del Ebro. Además, este martes 6 de enero la alerta será también amarilla, en este caso por frio, en el centro y sur de Huesca, Albarracín, Jiloca, Gudar y Maestrazgo. Alli se alcanzarán hasta 4 grados negativos. En el Pirineo el aviso será naranja por frio con temperaturas de hasta 6 grados bajo cero y también habrá alerta por viento.

Teruel, epicentro del temporal

La provincia de Teruel es la que ha requerido un mayor despliegue. El operativo de vialidad invernal de la Diputación se ha activado con 22 rutas que cubren principalmente las zonas de montaña y áreas con mayor riesgo, como la Sierra de Albarracín, el Matarraña, el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. Las actuaciones, coordinadas en parte con ayuntamientos y comarcas, se centran tanto en la retirada de nieve como en el extendido de sal.

Las precipitaciones no han sido muy abundantes, con espesores que no superan los cinco centímetros de nieve, pero las bajas temperaturas han favorecido la rápida formación de placas de hielo. Esta situación ha obligado a establecer el uso de cadenas en una quincena de tramos de la red secundaria provincial y autonómica, donde además se ha prohibido el tránsito de camiones, articulados y autobuses.

Además, se han producido dos accidentes por salida de vía a causa del hielo, aunque sin heridos: un turismo en Gargallo (Teruel) y un camión cisterna en Val de San Martín (Zaragoza). Desde la Diputación de Teruel se pide "extremar la precaución" y consultar la web de la DGT antes de viajar.

Afecciones en Zaragoza y Huesca

En la provincia de Zaragoza, el paso de camiones y articulados ha sido prohibido en la carretera A-202 entre Calatayud y Lugar Nuevo. La Diputación de Zaragoza ha reforzado su operativo debido a las incidencias que la borrasca Francis está provocando en la provincia, fundamentalmente la formación de placas de hielo en las carreteras debido a las bajas temperaturas.

Las incidencias registradas son debidas a la formación de placas de hielo en la ZP-4301, carretera de Orera, frente a la empresa MITA; la A 1502, entre Ateca y Torrelapaja; la ZP 3303 entre Anento y Lechón así como en la ZP 3403 entre Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes. Además, se están realizando actuaciones preventivas en las zonas de las Altas Cinco Villas, Tarazona y Calatayud. Una vez finalizadas, se desplazarán medios para reforzar la zona de Daroca-Calatayud, donde las temperaturas están siendo más bajas y donde durante la tarde-noche podrían aparecer placas de hielo.

“Se está realizando un seguimiento continuo de la situación para anticiparse y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pudiera producirse en la red de carreteras provinciales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos”, ha asegurado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Por su parte, en Huesca la mayor complicación ha sido la niebla, que ha dificultado la visibilidad en vías importantes como las autovías A-2, A-22 y A-23.Durante la noche también se produjeron restricciones temporales a vehículos pesados en carreteras nacionales como la N-234 y la N-211, aunque a primera hora de la mañana el tráfico en estas vías ya se encontraba normalizado. También se han registrado incidencias puntuales por hielo en zonas altas del Pirineo, como en Jacetania y Sobrarbe, y en la Sierra de Alcubierre.

Prudencia y alertas activas

El Gobierno de Aragón ha recordado que el frío intenso se mantendrá durante los próximos días, con posibilidad de nuevas nevadas. Por ello, el mensaje principal a la ciudadanía es de "prudencia y extrema precaución al volante", especialmente al circular por la red secundaria y en zonas de montaña. Asimismo, se insiste en la recomendación de informarse a través de los canales oficiales.

Actualmente, se mantiene la alerta amarilla por nevadas en la Ibérica zaragozana, la Ribera del Ebro y el sur de Huesca, y por temperaturas mínimas en el Pirineo. En Teruel, el aviso amarillo por frío afecta a las comarcas de Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Ante la incertidumbre meteorológica, Protección Civil y la Dirección General de Carreteras han reforzado la coordinación y los medios disponibles.