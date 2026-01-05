COPE
El sorprendente vínculo de los regalos de los Reyes Magos que une el oro, el incienso y la mirra: "Sin agua no hay nada"

Un experto desvela el papel indispensable del agua en la obtención del oro, el incienso y la mirra, los tres presentes traídos por sus majestades de Oriente

Anna Abad

Zaragoza - Publicado el

2 min lectura6:17 min escucha

En la víspera de Reyes, la atención se centra en los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar trajeron desde Oriente: oro, incienso y mirra. Aunque conocidos por su gran valor, estos tres presentes esconden un elemento común fundamental del que apenas se habla: el agua. El ingeniero y químico Daniel Herrero, creador del podcast del agua, ha explicado la sorprendente relación que existe y por qué sin agua, ninguno de estos regalos habría sido posible.

El oro: de los ríos a la alta tecnología

El oro es un metal precioso que no se oxida y es muy maleable, lo que le ha otorgado un inmenso valor para su uso en joyería, monedas y electrónica. Según Herrero, el agua ha sido clave en su obtención desde el principio, ya que en la antigüedad se extraía de ríos y gravas lavando el sedimento. A gran escala, los romanos implementaron una auténtica ingeniería hidráulica para arrancar y lavar terrenos enteros, como en Las Médulas (El Bierzo).

Esta lógica se mantiene hoy, pues la roca triturada se mezcla con agua para crear una pasta tratable, e incluso procesos como la cianuración para disolver el oro operan en disolución acuosa. La conclusión del experto es clara: "sin agua el oro se queda donde está, por muy valioso que sea y el rey mago no lo hubiera traído".

Sin agua el oro se queda donde está, por muy valioso que sea"

Daniel Herrero

Ingeniero y químico, creador del podcast del agua

Incienso y mirra, tesoros dependientes del agua

El incienso es una resina aromática de los árboles *Boswellia*, originarios de la península arábiga y el Cuerno de África. Su comercio a través de rutas caravaneras fue posible gracias a los oasis y pozos. Herrero ha señalado que "sin agua no hay árbol vivo y sin árbol se acabó la resina", y ha añadido que en la perfumería moderna la destilación con vapor convierte al agua en el "vehículo del aroma".

La mirra, por su parte, es una goma amarga del arbusto *Commiphora* que no solo se usó como perfume, sino también en remedios tradicionales y hasta en el embalsamamiento en el antiguo Egipto. Su vínculo con el agua es igualmente estrecho: además de ser vital para la planta y su transporte, "el agua es el medio", ha explicado el químico. Gran parte de la mirra es soluble, por lo que se ha preparado durante siglos en enjuagues, y su esencia también se extrae con vapor de agua.

De este modo, el análisis de Daniel Herrero revela que el agua es el nexo oculto y el verdadero tesoro detrás de la tradición de los Reyes Magos. Este elemento, a menudo ignorado, ha resultado indispensable para la existencia, extracción y uso del oro, el incienso y la mirra, uniendo para siempre la historia, la química y la cultura.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

