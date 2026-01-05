El Sabadell viaja en un año del infierno a la gloria

Un año en fútbol puede dar para muchas cosas. En el caso del C. E. Sabadell trescientos sesenta y cinco días han dado para una metamorfosis que culmina con la llegada al liderato del Grupo 2 de la Primera RFEF en una liga en la que a falta de jugar la última jornada de la primera vuelta sólo ha visto perder una vez al equipo de Ferrán Costa. El Sabadell ha pasado de ser un equipo en riesgo a una firme opción para el ascenso a la Segunda División y el retorno al fútbol profesional.

El segundo fin de semana de 2025 fue un fin de semana negro en la Nova Creu Alta. El Sabadell perdía en su feudo 0-1 con el Torrent y quedaba fuera de las plazas de promoción de ascenso en el Grupo 3 de Segunda Federación. Un solo punto ante el Valencia Mestalla en las dos últimas jornadas sembraba las dudas sobre el futuro de una entidad histórica en el fútbol catalán y español y catadora de los puestos de fútbol profesional en otras épocas.

La derrota le costó el puesto de entrenador a David Catalá y su lugar lo asumió David Movilla. Movilla le dio un vuelco al equipo y el juego de los arlequinados recuperó la confianza y las plazas de promoción. Todo quedó abocado a una última jornada de infarto en un choque directo en Paterna contra el Valencia B. El Sabadell se impuso con más facilidad de la prevista por 0-3 metiendo la cabeza en la promoción y dejando al filial valencianista fuera del play off.

El primer rival en la promoción fue el Eibar B. El empate a uno en la Creu Alta en la ida hacía presagiar un partido infernal en Ipurúa. Un gol de Polo en el segundo tiempo y una férrea resistencia colocaron al equipo en la eliminatoria definitiva ante la UCAM de Murcia.

La victoria por la mínima en la Nova Creu Alta (2-1) no hizo justicia con la superioridad arlequinada. El partido de vuelta se presumía una encerrona. Pero ahí fue donde el equipo de David Movilla se supo sobreponer al ambiente manteniendo con relativa tranquilidad el 0-0 inicial y plantándose de vuelta en Primera RFEF una temporada después de perder la categoría.

Y en ese punto ha sido donde el retorno a la división de bronce ha sorprendido a propios y extraños. David Movilla no renovó y llegó Ferrán Costa tras su experiencia fallida en el Andorra. De la mano de Costa las dudas que dejaba el equipo con Movilla se han visto resueltas. La solidez defensiva combinada con una alta rentabilidad ofensiva han llevado al Centre d'Esports al liderato de Primera RFEF en su grupo con tan sólo una derrota en el campo del Europa. El Sabadell es ahora mismo un bloque al que es muy complicado competirle.

La goleada en el Rico Pérez ante el Hércules 1-5 ha instaurado un estado de esperanza en el ascenso a Segunda con argumentos ahora mismo más que razonables. De momento llegan refuerzos en el mercado de invierno donde está confirmada la llegada de Xavi Moreno, procedente del Valladolid B y se espera la confirmación del fichaje de un experto goleador en la categoría como es Alan Godoy, ahora mismo en el F. C. Barcelona y con experiencia en Tarragona y otros equipos. El Sabadell cree en sí mismo y ahora mismo su fe es el principal capital que le puede llevar a un verano de 2026 histórico en Sabadell.