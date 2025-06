La sorprendente respuesta a la petición lanzada por los policías de Baleares: “Es una locura”

En las próximas semanas tienen que llegar a Baleares 150 agentes pero antes de llegar se han encontrado con el grave problema del acceso a la vivienda.

Por eso hace unos días el sindicato de policía SUP lanzaba una llamada urgente y desesperada... Ante la ausencia de soluciones por parte de las administraciones públicas Manuel Pavón , delegado del SUP en Baleares, pedía a propietarios de viviendas y a inmobiliarias la posibilidad de concertar un acuerdo con garantías para atender la petición de estos agentes.

sorprendidos de la respuesta

La respuesta de los propietarios ha sido sorprendente. "Muy contentos y con mucho trabajo por las llamadas y correos electrónicos que estamos recibiendo en estos días de propietarios que quieren alquilarles viviendas a nuestros compañeros. Sobre todo estamos agradecidos".

Reconoce Pavón que "está siendo una locura" porque han llegado más de 200 ofrecimientos, la gran mayoría en Mallorca. En Menorca, de momento, han conseguido 15 viviendas mientras que en Ibiza solo han sido cinco.

"Nos hemos organizado en las 3 islas y hemos abierto grupos de trabajo con los compañeros que vienen y cuando un propietario nos ofrece su vivienda metemos ese mensaje en el grupo de trabajo con las características que tiene la vivienda hay gente que lo quiere alquilar solo 3 meses, otros un año, otros larga estancia y directamente ya se ponen en contacto los compañeros con los propietarios. de hecho muchos de ellos ya tienen casa garantizada para cuando lleguen. Está siendo un trabajo complejo pero estamos muy contentos porque muchos compañeros ya tienen alojamiento", reconoce en COPE Manuel Pavón.

que tomen ejemplo los políticos

El delegado del SUP en Baleares considera que la magnífica respuesta que ha tenido su llamamiento demuestra que si hay garantías para que no se las okupen los propietarios sí sacan pisos vacíos para alquilarlos.

"Desgraciadamente se está protegiendo hoy en día más al okupa que al propietario y es lógico, si nos ponemos en su piel, que no se la quieran alquilar a cualquier persona y como muestra un botón. Son más de 200 personas que nos han contactado para poner a disposición de los policías nacionales sus viviendas. Esto quiere decir que si se dan garantías de que una persona va a pagar y cumplir con su alquiler mes a mes y que no le va hacer ningún destrozo en la vivienda y sobre todo que sabe que no se la van a okupar, el propietario alquila. Que tomen nota los políticos, que hagan políticas valientes y protejan al propietario y dejen de proteger al okupa como se está haciendo ahora", reclama el dirigente sindical.

Los propietarios interesados en alquilar viviendas a policías pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico baleares@sup.es o bien mediante el número de teléfono 971225220.