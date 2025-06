La decisión del Gobierno que indigna a los policías nacionales: "Lo nunca visto"

La falta de fondos en las cajas pagadoras de la Policía Nacional ha alcanzado un punto crítico, afectando directamente a los agentes y, en un caso "nunca visto", obligando a policías a adelantar dinero de su propio bolsillo para poder cumplir con sus obligaciones de servicio cuando son desplazados. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente esta situación "vergonzosa" y ha solicitado el amparo de los principales grupos parlamentarios para exigir al Gobierno una solución inmediata.

Manuel Pavón, portavoz del SUP Baleares, ha expresado en COPE Mallorca su profunda indignación ante lo que considera un "agravio más" para los miles de hombres y mujeres que conforman el cuerpo. "Es inaceptable que en un país como España, nuestros policías tengan que arriesgar no solo su vida, sino ahora también la estabilidad económica de sus hogares", afirmó Pavón en declaraciones. La denuncia del SUP subraya que esta problemática no es exclusiva de Baleares, sino que las cajas pagadoras de la Policía Nacional en toda España llevan varios meses vacías.





¿Dónde están los fondos?

La situación se enmarca en la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de la prórroga de los últimos aprobados. Sin embargo, el SUP enfatiza que, a pesar de estas circunstancias, nunca antes se había llegado al extremo de que los agentes tuvieran que adelantar dinero para cubrir gastos esenciales del servicio. "Nos preguntamos dónde están esos fondos, dónde está el presupuesto de las cajas pagadoras y hasta cuándo pretenden que los funcionarios sigan restando dinero de su presupuesto familiar para cubrir esta falta de previsión del Estado", cuestiona el sindicato policial.

El SUP ha llevado esta grave denuncia a la mesa de Interior del Congreso de los Diputados, buscando el apoyo de los representantes de los principales grupos parlamentarios. El objetivo es urgir al Gobierno a dotar de manera inmediata a la Policía Nacional del presupuesto necesario. El sindicato desconoce si el bloqueo presupuestario proviene directamente del Ministerio de Hacienda o si el Ejecutivo ha "obviado" la dotación necesaria para el servicio de los agentes.

Esta situación genera una serie de interrogantes preocupantes sobre las condiciones laborales de los agentes y la sostenibilidad del servicio policial. "Es una auténtica vergüenza", reitera el SUP, haciendo hincapié en que esta falta de previsión pone en riesgo la capacidad de los funcionarios para viajar y cumplir con sus traslados sin incurrir en gastos personales que no pueden afrontar. La urgencia de la situación es palpable, ya que, como señala el sindicato, "qué otras vías hay para que los funcionarios viajen sin dormir en la calle".

El SUP espera una respuesta contundente y rápida por parte de las autoridades para garantizar que los policías nacionales puedan desempeñar su labor sin tener que sacrificar su bienestar económico.