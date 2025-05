La llamada desesperada de los policías en Baleares: "Nadie hace nada"

Mallorca - Publicado el 31 may 2025, 18:38 - Actualizado 31 may 2025, 18:39

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una llamada desesperada ante la grave crisis de vivienda que afecta a los agentes destinados a las Islas Baleares. En las próximas semanas, cientos de nuevos policías se incorporarán a Mallorca, Menorca e Ibiza, pero se están encontrando con serias dificultades para encontrar un lugar donde residir.

Según informa el SUP, la centralita del sindicato está recibiendo "muchísimas llamadas" de agentes recién destinados que no logran encontrar alojamiento en las islas. Esta situación está generando una gran preocupación, ya que muchos policías están mostrando reticencia a trabajar en Baleares, y aquellos que llegan de forma obligatoria, como los 150 agentes que se incorporan próximamente, "se irán en cuanto puedan".

Manuel Pavón del SUP Baleares insiste "nos encontramos con situaciones muy delicadas. El año pasado nos llamó algún un compañero desde Ibiza llorando, porque tenía que dormir en una tienda de campaña en un camping. No es digno. Los últimos compañeros que han jurado se ven obligados a venir a Baleares porque nadie quiere venir a las islas. Estuve hace unos días en Ávila, antes de la jura de los nuevos compañeros, informándoles de la situación y estos días son decenas los compañeros que me están llamando porque no encuentran dónde hospedarse. Pido a propietarios o inmobiliarias que quieran hacer un concierto con el sindicato a que contacten con nosotros".

advertencia: la seguridad ciudadana en peligro

El sindicato advierte que esta problemática no solo afecta a los policías, sino también a la seguridad ciudadana. "Estamos viendo cómo Baleares sigue aumentando los datos en criminalidad y no es casualidad", señalan desde el SUP, vinculando la falta de personal policial a la creciente inseguridad.

Ante la falta de "políticas valientes" para solucionar esta situación, el SUP ha lanzado un llamamiento directo a la ciudadanía: "Dado que nadie hace nada, pedimos que los propietarios contacten con nosotros para facilitar los datos de los policías".

El sindicato solicita a cualquier propietario que disponga de una vivienda en Mallorca, Menorca o Ibiza y esté dispuesto a alquilarla a un agente de policía, que se ponga en contacto a través del correo electrónico baleares@sup.es o en el número de teléfono 97122520.

El SUP insiste en la urgencia de actualizar el complemento de insularidad o de implementar cualquier otra medida que palíe la difícil situación económica y de vivienda que enfrentan los policías destinados en Baleares. La falta de soluciones está provocando que las plazas en las islas sean poco atractivas, dificultando la llegada y permanencia de agentes, lo que repercute directamente en la capacidad de garantizar la seguridad en la región.

Dispositivo de refuerzo adelantado

Hace unos días la Jefatura de Policía informaba que el dispositivo de refuerzo policial para la Operación verano se ha adelantado en las plantillas de Illes Balears con la presencia de diferentes Subgrupos de Unidades de Prevención y Reacción venidos desde diferentes puntos de la península y que prestarán servicio durante un mes, siendo la antesala del despliegue de otras unidades que desarrollarán su cometido en Palma.

CNP Refuerzo policial en Baleares

Posteriormente el refuerzo en Manacor, Ibiza y Menorca se llevará a cabo por la Unidad de Prevención y Reacción y Unidad de Motos de la Jefatura que atenderán a la demanda de cada plantilla, hasta el final de verano.