Lorca burla a la lluvia y celebra una multitudinaria cabalgata de Reyes a cubierto

Casi 10.000 personas se han dado cita en el recinto ferial de Lorca, Ifelor, para participar en una gran fiesta de Reyes Magos que ha sustituido a la tradicional cabalgata. El desfile que iba a recorrer la ciudad ha sido cancelado debido a la borrasca Francis, que ha provocado lluvias intermitentes durante toda la jornada.

Una fiesta a cubierto en Ifelor

Las ocho carrozas que iban a participar en el desfile y el millar de figurantes han encontrado acomodo en el enorme recinto ferial. Allí se ha organizado una cabalgata estática con todos los elementos previstos para el pasacalles, permitiendo que la celebración continuara a pesar de las inclemencias del tiempo.

Los tronos de los Reyes Magos han sido dispuestos en el pabellón principal, donde los niños han tenido la oportunidad de conocerlos. Además, han podido entregarles sus cartas con peticiones de última hora y hacerse fotos con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Desde las carrozas se han lanzado miles de golosinas y monedas de chocolate. En una gran pista central han actuado todas las academias de danza de Lorca, que habían preparado sus coreografías para acompañar a los Magos de Oriente durante el recorrido original.

La fiesta se ha completado con la presencia de dinosaurios hinchables, superhéroes, personajes de dibujos animados, acróbatas y zancudos en los pabellones contiguos. Para finalizar, los asistentes han disfrutado de un belén viviente y una gran merienda con roscón, bizcocho y chocolate.