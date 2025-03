Los policías nacionales de Baleares "indignados" con el Gobierno: "Faltan 600 agentes"

Manuel Pavón, SUP Baleares

Los funcionarios del Estado en Baleares cobran bastante menos que sus compañeros de Canarias aunque cubran el mismo puesto y sean también islas. Y eso se nota en las plantillas de Baleares.

De hecho, cuesta mucho que vengan a cubrir las plazas en nuestra comunidad policías nacionales, guardias civiles o funcionarios de prisiones. Se calcula que faltan 600 agentes de la Policía Nacional en Baleares, porque "nadie quiere venir aquí por el problema de la vivienda y la carestía de la vida".

Los sindicatos policiales llevan años reclamando la equiparación del plus de insularidad que el Gobierno sí contempla en el otro archipiélago y que compensa el coste de vida en Canarias. Ahora de nuevo el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado al Estado que se mejore el complemento de insularidad también a los policías nacionales de Baleares.

los refuerzos solo cubren vacaciones

La pasada semana el Govern balear acordaba mejorar el complemento de insularidad para los funcionarios de la comunidad lo que ha indignado a los empleados públicos estatales. Manuel Pavón aplaude el acuerdo alcanzado a nivel autonómico pero los policías nacionales se sienten "vapuleados y discriminados" por el Gobierno central. Asegura Pavón que no solo tienen los mismo problemas que los funcionarios de la comunidad a los que les suben ese complemento sino más porque cobran bastante menos.

El SUP ha recordado que en los últimos años las mejoras respecto al colectivo policial se han limitado a "buenas palabras" y una deducción fiscal aprobada por el Govern de Prohens pero "desde el Gobierno, del que dependemos, no hacen nada". Reclaman hechos y recuerdan que en breve se presentarán los refuerzos de cara a la temporada turístico pero Pavón matiza, no es un aumento de plantilla "solo cubren las plazas de los compañeros que se marchan de vacaciones".

Insiste el secretario del SUP que en Baleares faltan 600 agentes de la Policía Nacional porque cada año el 25% de los agentes se marchan, especialmente los que son destinados a Ibiza y Menorca. Y no son solo los que vienen de prácticas destinados de forma forzosa, también han comenzado a marcharse policías que llevan años trabajando en las islas "porque ya no se puede vivir dignamente aquí".

Ese déficit de agentes de Policía y también de Guardia Civil se traduce en unos datos preocupantes en materia de seguridad ciudadana según denuncia el SUP.