“Six seven”: Origen de la expresión que triunfa entre los más jóvenes tras viralizarse en redes

Raro es pasar por un parque o centro escolar y no escuchar la expresión "six seven", de moda entre los más jóvenes, y cuyo boom procede de las redes sociales. Proveniente de una canción de rap, su popularidad ha ido in crescendo hasta convertirse en un meme global que, en realidad, no significa nada concreto. Y ahí está su gracia.

“Palabra del Año 2025” para dictionary.com (aunque en realidad se trata de una expresión) su origen se remonta a finales de 2024, con el lanzamiento de la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero estadounidense Skrilla, tema en el que el artista repite la frase “six seven” de manera rítmica y contagiosa.

La canción sumó millones de reproducciones en YouTube y se viralizó en TikTok, donde se usó como banda sonora para vídeos de baloncesto. Muchos de esos clips destacaban al jugador de la NBA LaMelo Ball, que mide 6 pies y 7 pulgadas (unos 2,01 metros). Los fans comenzaron a gritar “six seven” como una forma de referirse a su altura, mezclando la letra de la canción con este deporte.

Posteriormente, el jugador universitario Taylen Kinney popularizó la expresión en entrevistas. En una de ellas describió opinión sobre un café de Starbucks con un lacónico “six seven”, acompañado de lo que sería su gesto característico: palmas hacia arriba, moviendo las manos alternativamente de arriba abajo, como valorando posibilidades o mostrando indecisión. El gesto se convirtió en popular meme.

Pero el momento "hit" vino con el vídeo conocido como “El niño del six seven original”. En un partido de baloncesto juvenil, un niño grita eufórico “¡Six seven!” a la cámara mientras hace el gesto rodeado del público. El clip supera los 16 millones de visualizaciones y desencadenó una ola de imitaciones. De repente, miles de niños empezaron a repetir la frase en cualquier tipo de contexto.

UN FENÓMENO GLOBAL

Dictionary.com, que como hemos dicho lo eligió como “Palabra del Año 2025” destaca que esta expresión no transmite información concreta, pero funciona como un "código de complicidad generacional". Otras fuentes consideran que intenta aludir a expresiones como “más o menos” o “regular” (por el gesto de indecisión).

En redes, el hashtag #67meme supera cientos de millones de visualizaciones en TikTok, con celebridades como el futbolista Antoine Griezmann usándolo en alguna de sus celebraciones tras marcar.

Este meme es un claro ejemplo de la brecha generacional que existe en la era digital. Mientras que para muchos adultos no es un más que una expresión sin sentido alguno, para los niños y adolescentes es una muestra de rebeldía lúdica, de pertenencia a un grupo y de diversión compartida.