COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Nacho García Mallo sobre Miquel Contestí: "Destacaría la determinación que tuvo siempre para lograr sus objetivos"

El ex portero bermellón recuerda al ex presidente del RCD Mallorca

Ignacio García Mallo en su etapa como portero del Mallorca
00:00
Descargar

García Mallo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:27 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

09:00 H | 03 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking