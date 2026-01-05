Jon Insausti desvela la hoja de ruta de San Sebastián para 2026 con la vivienda como eje central

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha desvelado en Cope Euskadi los retos prioritarios para 2026, con el problema del acceso a la vivienda como el “eje central de la actividad diaria del ayuntamiento”. Insausti ha afirmado que es necesario mirar los problemas “de frente y ofrecer soluciones concretas” porque, según ha reconocido, la vivienda es “el principal problema en esta ciudad”.

Un plan de choque para la vivienda

Para abordar esta cuestión, el consistorio acelerará la construcción de 2.300 viviendas este año. El alcalde ha señalado que, además de impulsar los ámbitos donde ya hay obras en marcha como Ciudad Jardín, Añorga o el Infierno, se agilizarán nuevos desarrollos urbanísticos que están a punto de comenzar. Con esta medida, se busca dar respuesta a una necesidad "acuciante" para los donostiarras.

En relación con la vivienda, Insausti también se ha referido a las personas en situación de calle, especialmente durante los días de frío intenso. Ha confirmado que el protocolo para el frío extraordinario ya se ha activado hace un par de días, aunque ha admitido que los recursos existentes “no son suficientes”. El alcalde ha hecho un llamamiento a la colaboración entre municipios colindantes, la Diputación Foral y el Gobierno Vasco para ofrecer un mejor servicio y garantizar que “todas las personas vivan con dignidad”.

Más seguridad y un modelo policial reforzado

Otro de los grandes ejes para 2026 es la seguridad ciudadana. Aunque San Sebastián sigue siendo una ciudad segura, Insausti ha reconocido que existe una “inquietud” en la ciudadanía y que “la percepción es parte de la realidad y la realidad hay que gestionarla”. Por ello, ha defendido la necesidad de “no normalizar la inquietud” y apuesta por seguir fortaleciendo el modelo policial de Euskadi.

El orden y la convivencia no son opciones, son obligaciones" Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

Como medida clave, ha recordado la futura puesta en marcha de la primera comisaría conjunta de Euskadi entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal en el barrio de Egia, que cuenta ya con presupuesto, en una zona que ha sufrido especialmente esa sensación de inseguridad. Insausti ha mostrado firmeza contra la delincuencia y ha afirmado que “el orden y la convivencia no son opciones, son obligaciones”. Además, ha celebrado que San Sebastián sea la primera capital vasca en unirse a la base de datos estatal SIRAJ para controlar de forma más eficiente la multirreincidencia.

La revolución de la movilidad con el Topo

La movilidad es el tercer pilar de la estrategia del alcalde, con la puesta en marcha de la pasante del Topo por el centro a finales de verano. Insausti ha descrito la pasante ferroviaria como un proyecto que “viene a transformar de arriba a abajo la forma en la que nos movemos”. Según ha explicado, esta infraestructura “va a coser unos barrios con otros por dentro”, mejorando significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Para ilustrar su impacto, ha puesto un ejemplo: un estudiante de Alza que hoy tarda 44 minutos en autobús para llegar al campus universitario de la EHU en San Sebastián, con el nuevo Topo tardará “en torno a 10 minutos”. Además de la mejora en los desplazamientos, el proyecto permitirá liberar la playa de vías de Easo, recuperando un nuevo espacio para la ciudad que se destinará a la construcción de nueva vivienda.

VENEZUELA ES MAYOR DE EDAD

A preguntas sobre la actualidad internacional, el alcalde de San Sebastián también ha valorado la situación en Venezuela. Ha manifestado su expectación y ha señalado que, aunque se cierra el ciclo de “una dictadura”, las formas “no han sido las adecuadas” y se ha vulnerado el derecho internacional. Aun así Insausti ha transmitido la “esperanza” que le han trasladado los colectivos de venezolanos exiliados en Donostia, que ven una oportunidad para su país.

Venezuela es mayor de edad y que puede decidir su futuro democráticamente" Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

"SORPRESAS" EN LA TAMBORRADA

Finalmente, con las fiestas navideñas a punto de terminar, la ciudad ya mira de frente a su fiesta más querida, la Tamborrada, el 20 de enero. El alcalde ha confesado vivir los preparativos con “mucha expectación”. Este año, el Tambor de Oro ha recaído en el tenor Xabier Anduaga, un premio que para Insausti demuestra que San Sebastián es “capaz de generar nuevos referentes” y del que los donostiarras pueden sentirse “orgullosos”.

Una edición que tendrá "sopresas" con motivo del centenario de la Izada. Una de ellas será la participación en dicho acto, el 19 de enero, del tenor Xabier Anduaga junto a Gaztelubide en la plaza de la Constitución.