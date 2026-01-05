El Hospital de Motril se llena de magia y cariño para celebrar la Navidad

El Hospital Santa Ana de Motril, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha celebrado una Navidad cargada de actividades, especialmente en la planta de Pediatría, que concluyen mañana con la visita de los Reyes Magos. A lo largo de las fiestas, los niños ingresados y sus familiares han recibido el acompañamiento de numerosas asociaciones, centros educativos y los Bomberos de Motril.

El Hospital de Motril se llena de magia y cariño para celebrar la Navidad

Una inyección de alegría

El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Ocete, ha agradecido el cariño recibido por parte de toda la comarca. “Cada visita ha sido una inyección de alegría y humanidad para las familias que han pasado la Navidad en el hospital, que se han sentido más arropadas, y también para los profesionales sanitarios, que se han sentido muy reconfortados”, ha reconocido Ocete.

Cada visita ha sido una inyección de alegría y humanidad para las familias" Maximiliano Ocete Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Música, regalos y concienciación

Durante estas fiestas, los villancicos han sonado en varias plantas del hospital gracias a las voces del coro infantil del Centro San Agustín de Motril y, más recientemente, del grupo Melaza y del colectivo vecinal Rambla de los Álamos. Además, el centro ha recibido la visita del alumnado del ciclo formativo de Educación Infantil del instituto Giner de los Ríos.

El Hospital de Motril se llena de magia y cariño para celebrar la Navidad

Los mayores del Centro de Participación Activa Altamar de Motril han confeccionado regalos para los niños, mientras que la asociación Sonrisas Solidarias ha repartido sorpresas, magia e ilusión. Por su parte, los Bomberos de Motril han visitado el aula hospitalaria para explicar su trabajo y ofrecer consejos sobre cómo actuar en emergencias.

Agradecimiento en forma de música

El hospital también ha recibido muestras de gratitud, como la de la asociación musical Amigos de Vélez. Un antiguo paciente que estuvo ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pertenece a esta agrupación, que ha querido agradecer al personal compartiendo su música y alegría con el resto de pacientes.

El Hospital de Motril se llena de magia y cariño para celebrar la Navidad

La implicación se ha extendido a los propios profesionales sanitarios, que se han encargado de decorar cada rincón del hospital y los centros de salud de la comarca con adornos elaborados con materiales reutilizados. Como es tradición, el servicio de Cocina ha preparado un menú especial para los días más señalados, buscando contagiar el espíritu navideño a usuarios y pacientes.