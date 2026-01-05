Aitana Bonmatí mejor deportista europea de 2025 para la AIPS

La futbolista del Barcelona Aitana Bonmatí y el atleta sueco Armand Duplantis son los ganadores de los premios a los mejores deportistas europeos de 2025 concedidos por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

Tanto la española como el sueco revalidan un galardón que ya obtuvieron en la edición de 2024. Es el tercero de su carrera para Duplantis, que también ganó el premio en 2022, y el tercero consecutivo para Bonmatí, que ha sido la elegida en todas las ediciones desde 2023.

En una votación con representantes de los 43 países europeos afiliados a la AIPS, Duplantis superó al tenista español Carlos Alcaraz, que finalizó en segundo lugar, y al futbolista francés Ousmane Dembélé. En la categoría femenina, Bonmatí se impuso a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la atleta neerlandesa Femke Bol.

En 2025, Armand Duplantis superó en cuatro ocasiones su récord del mundo de salto con pértiga, la última durante los Mundiales de atletismo de Tokio, en septiembre. Entonces, dejó la plusmarca en 6,30 metros para sumar su tercer título mundial consecutivo.

Entre los méritos de Aitana Bonmatí destacan, a nivel individual, el Balón de Oro y el premio FIFA The Best. A nivel colectivo, el Barcelona conquistó con ella en el centro del campo todos los títulos nacionales y Bonmatí estuvo presente en las finales de la Liga de Naciones y de la Eurocopa representando a España.