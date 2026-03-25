Vedat Muriqi: "Me gustaría acabar mi carrera así, jugando un Mundial"

Vedat Muriqi es el faro del RCD Mallorca, el hombre que marca el camino con sus 18 goles, el mejor registro de su carrera profesional que aún no conoce techo porque restan nueve jornadas para el final de la liga.

Es un registro sin precedentes que un equipo con uno de los máximos goleadores de Europa esté en descenso, no se da con ningún otro equipo en las principales ligas europeas, algo que el propio Muriqi lleva mal, con frustración. Como la frustración que sintió tras errar el penalti que hubiera evitado la derrota en Elche. Ahora el delantero se encuentra con la selección de Kosovo a punto de disputar la repesca del Mundial ante la Eslovaquia de su compañero Valjent.

Muriqi ha sorprendido antes de este partido al hablar de lo que significaría ir a un Mundial y ha dejado una reflexión inquietante para los mallorquinistas pero que hay que poner en su contexto. Dice que ya podría retirarse si consigue jugar un Mundial porque habría cumplido un sueño, en lo que parece referirse a su etapa internacional, si bien no lo precisa la entrevista.

Pese a que sólo tiene 31 años, cumple 32 este mes de Abril, el delantero hace hincapié en esta entrevista en FIFA.com en que cada vez se siente más cansado. Reconoce que ahora le cuesta dos días recuperarse de un partido. Ya en Deportes Cope Baleares hace dos meses decía que no se veía mucho tiempo jugando, y lo dice en la mejor temporada de su carrera, sin ninguna duda. Aunque nadie duda de que se refiere a la selección porque con el Mallorca tiene contrato hasta 2029.

Sobre su temporada en el RCD Mallorca, dice que "estoy muy orgulloso de mí mismo por estar en una de las más fuertes del mundo, estar en el segundo lugar de la carrera por el Pichichi y tener a Lamine Yamal por detrás, así como otras grandes estrellas. Me siento bien. En mi país también están orgullosos de mí. Esta temporada creo que va a ser la más especial de toda mi carrera después de que en las dos anteriores solamente metí siete goles cada año. Ahora llevo 18 goles e intentaré hacer muchos más en lo que queda.

Desafío ante Eslovaquia.-

"A nivel de jugadores tuve la suerte de jugar contra [Dávid] Hancko, Denis Vavro fue mi compañero en la Lazio, contra [Milan] Škriniar jugué cuando él estaba en el Inter, el otro central es mi compañero Martin Valjent… Luego tienen a [Stanislav] Lobotka, que para mí es un gran jugador. He mirado partidos para ver cómo juega Eslovaquia, sus sistemas… Sé que tienen un seleccionador que hace muchos cambios a nivel táctico. Fue muchos años asistente del Napoli y lo conozco tácticamente. Está haciendo un buen trabajo con Eslovaquia. Tienen cosas buenas a nivel individual, pero cuando se juntan tienen a un entrenador que es capaz de sacar el 100% de cada uno y elaboran un buen juego a base de compañerismo. Son fuertes y poderosos. Transitan muy bien a nivel ofensivo y defensivo. Así han ganado a Alemania, por ejemplo".

Soñar con el Mundial.-

"Soñar siempre está bien. Por cualquier cosa. Yo sigo soñando. Hasta día de hoy he llegado soñando las cosas. Lo único es que intento no pensar en eso porque sé que si podemos ganar y el último partido es en nuestro país será una fiesta futbolística. Tendríamos mucho apoyo. Pero lo más difícil es jugar contra Eslovaquia fuera de casa. Es complicado, pero no imposible. Pero si conseguimos la victoria para disputar la final, Turquía tiene un gran equipo. Así como Rumanía, contra la que hemos jugado y a la que nunca hemos ganado".

¿Un Mundial como despedida?

"Me gustaría acabar la carrera así. Jugando un Mundial con Kosovo. Para decir 'hasta aquí, ya lo he hecho todo' e irme a descansar. No sé si seguiría más. Lo hablo con los amigos. A mí ahora me cuesta dormir mucho tras un partido. Dejo toda mi energía. Hace años siempre estaba muy fresco y con ganas de entrenar, pero ahora mi cuerpo necesita más descanso. Dos días para recuperarme bien. Ganas sí que tengo. Me gustaría jugar Mundial y dos años después clasificarnos para el Europeo, pero hay que ser honesto. Me gustaría llegar a mi pick jugando el Mundial y luego si decido retirarme ya sería con mucha más tranquilidad y tras cumplir mi sueño".

Finalmente, sobre la trayectoria con Kosovo, dice que "tenemos diez años, que es muy poco tiempo. Hemos llegado para tener esta oportunidad de entrar en el Mundial. Es algo muy grande. El país está muy, muy ilusionado. Muy emocionado. Y para mí personalmente es algo importante porque ahora cumplo 32 años y uno de mis sueños es participar en un Mundial o en un Europeo con la camiseta de Kosovo. Eso sería algo muy grande en mi carrera futbolística".