El gobierno local de Ferrol inicia un plan de rebacheo tras un “invierno durísimo” y prevé tener las vías “mucho mejores” antes del verano

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios y Obras, José Tomé, supervisaron en la mañana de este miércoles los trabajos de mantenimiento de vías que se ejecutan en varias calle, concretamente en la confluencia de las calles Villarrube y Frouxeira, donde comprobaron el avance del plan de rebacheo puesto en marcha hace días para reparar los daños causados por las inclemencias meteorológicas.

Rey Varela destacó que el servicio de mantenimiento de viales, recientemente adjudicado, ya cuenta con tres brigadas trabajando simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. “Hemos tenido un invierno durísimo que ha tenido unas consecuencias importantes en las calles. Mi compromiso y el de mi gobierno era que tan pronto las condiciones climatológicas lo permitiesen, comenzaríamos la reparación de todos los baches y el pintado de nuestras calles después de muchos años sin él”, explicó.

El regidor precisó que, hasta el momento, más de 30 vías han sido intervenidas en distintos barrios, entre ellas la carretera de Castilla, la carretera de Catabois, además de varios viales de Canido o Caranza. “Vamos a seguir trabajando con ese objetivo de que antes del verano el estado de nuestras calles sea muchísimo mejor”, aseguró, al tiempo que avanzó que el plan extraordinario de renovaciones integrales continúa su curso con los proyectos para la rehabilitación de la carretera de Castilla –ya redactado– y el final de la avenida As Pías –en fase de redacción–.

AGLOMERADO EN FRÍO

Por su parte, el concejal de Servicios, José Tomé, detalló que los trabajos de rebacheo se están realizando con aglomerado en frío, un sistema que calificó como “lo más rápido y lo más duradero que hay en estos momentos”. Según explicó, aunque se trata de una solución provisional para atender las urgencias, la previsión es que estos parches tengan una duración mínima de un año mientras se ejecutan las rehabilitaciones integrales. “Nuestro programa es acabar con los rebacheos y aglomerar”, subrayó.

Tomé informó además de que están en marcha proyectos para vías como la calle Euskadi, Ejército Español, Lepanto o Castelao, con el objetivo de tenerlos listos dentro del presente año. En cuanto a la señalización horizontal, señaló que ya se está trabajando en Caranza con la empresa especializada en la reposición de pasos de peatones y aparcamientos.

PARKING DE PORTA NOVA

Respecto al aparcamiento de Porta Nova, el alcalde respondió a la petición formulada este martes por el BNG, indicando que “desgraciadamente lleva muchos años cerrado” y que el gobierno local trabaja en la línea de sacar a concesión su gestión. Rey Varela rechazó las críticas de la formación nacionalista al recordar que “tuvieron ocho años ya que estuvo cogobernando con el PSOE y con Ferrol en Común para asumir algún tipo de servicio y no se asumió ninguno”.

Por último, sobre el aparcamiento de Sánchez Aguilera, Tomé anunció que las labores de reparación comenzarán esta misma semana, a cargo de la empresa Covis Global, dentro del contrato de viales, y se prevé que esté listo antes del lunes de Semana Santa.