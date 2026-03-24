Vedat Muriqi sobre la evolución del RCD Mallorca con Demichelis: "Ahora jugamos de verdad"

Ha sido el nombre de las últimas horas en el mallorquinismo porque el hombre más fiable del equipo no lo fue en esta ocasión, Vedat Muriqi. El RCD Mallorca perdía en Elche 2-1, una derrota dolorosa porque mete de nuevo en descenso al equipo, algo que pudo evitar el goleador de haber convertido su penalti al final del encuentro.

Muriqi hacía autocrítica y decía que "me sabe mal porque hemos perdido y por la afición que ha venido a apoyarnos", y dejaba claro que tirará el próximo penalti que se presente. El propio entrenador, Martín Demichelis, arropaba a su jugador diciendo que es referente del equipo y que había demostrado su personalidad entrando al vestuario anunciando que el siguiente penalti lo mete.

Pero las reflexiones de Muriqi dieron más de sí, analizando el juego del equipo era muy contundente: "lo que me gusta del equipo es que llevamos tres jornadas jugando muy bien, teniendo el balón y jugando de verdad, no como antes que siempre estábamos defendiendo y corriendo detrás del balón. Con el míster hemos cambiado muchas cosas, estoy muy contento y vamos a por más, estamos en buen camino" , decía ante las cámaras de DAZN. Unas reflexiones que llamaban mucho la atención por la contundencia y el convencimiento en lo que están haciendo.

Muchos lo han interpretado como un dardo al anterior entrenador, Jagoba Arrasate. No obstante, Muriqi no tenía una mala relación con el técnico ni se le habían escuchado críticas hacia él. Puede que fuera un reproche hacia Arrasate como interpretan muchos o quizá una simple forma de expresar lo que le convence del trabajo que se está haciendo con Demichelis. Es decir, que fuera más un deseo de subrayar la creencia en lo que están haciendo en contraposición a la etapa anterior. Es obvio que el equipo no funcionaba y que se había agotado la creencia del equipo en lo que se estaba haciendo, porque no funcionaba ni en ataque ni en defensa. Ahora el equipo se entrena sin los internacionales, con Costa con Portugal ante la México de Aguirre y Amor, Muriqi con Kosovo, Valjent con Eslovaquia antes de medirse, Mojica con Colombia ante Croacia y Francia, Jan Virgili con España sub 21 frente a Chipre y Kosovo.

La parte positiva es que Asano y Kumbulla ya entrenan con el grupo. Demichelis ha dado descanso el fin de semana, en principio entrenan hasta el viernes y el técnico expresó su deseo de jugar algún amistoso esta semana.