CIbersegovia 2X23:"Lo que ellos dicen, va a misa", así funcionan las pruebas digitales que zanjan cualquier juicio

Demostrar que un hecho ha ocurrido en el mundo digital, cuándo ha sucedido y que no ha sido manipulado es un reto cada vez más común para empresas y profesionales. En el podcast Cibersegovia de COPE, la experta Silvia Canut, responsable de seguridad de la información en Coloriuris S.l., ha explicado cómo las evidencias certificadas y el sello de tiempo cualificado ofrecen una solución con plenas garantías legales.

¿Qué son las evidencias certificadas?

Silvia Canut define a Color Juris como un prestador cualificado de servicios de confianza, una entidad habilitada para "evidenciar y demostrar que algo ha ocurrido en un momento determinado y no se ha manipulado". Esto se logra mediante la aplicación de sellos de tiempo cualificados, que otorgan una garantía legal a los documentos o comunicaciones digitales, algo crucial en un contexto donde la tecnología y la inteligencia artificial permiten manipularlo casi todo.

Esta necesidad surge con el reglamento europeo eIDAS en 2014 para evitar problemas legales. Gracias a estas herramientas, "se consiguió una prueba irrefutable ante los tribunales de que ha sido así, no se ha manipulado", aclara Canut. Por ejemplo, para demostrar el envío y recepción de un correo electrónico, sin un prestador cualificado detrás "no tienes una prueba tangible para poder demostrarlo" y los procesos judiciales se alargan innecesariamente.

Una simple "captura de pantalla normal y corriente, eso ya sabéis que no vale ante un tribunal, porque se puede manipular", advierte la experta. Para certificar el contenido de una página web, una red social o un disco duro, existen servicios como el acta de navegación, que genera una evidencia con sellos de tiempo asociados y recoge el tráfico de red para acreditar la autenticidad del contenido en una fecha y hora concretas, sin posibilidad de manipulación.

La clave legal: “Lo que dicen va a misa”

La validez de estas pruebas se fundamenta en normativas como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 6/2020. Según Canut, lo que certifica un prestador cualificado "va a misa, para entendernos". Estas evidencias gozan de presunción de certeza e inversión de la carga de la prueba. Esto significa que no es el usuario quien debe demostrar la veracidad de la prueba, sino la otra parte quien tiene que probar que ha sido manipulada, una tarea "prácticamente imposible".

Lo que ellos dicen, va a misa para entendernos"

El respaldo legal es tan sólido que, según la experta, la ley es muy exigente. De hecho, si alguien impugna una prueba certificada y una investigación posterior demuestra que no hubo manipulación, esa persona "te pueden multar por haber dudado de la palabra de un cualificado", señala Canut, lo que demuestra la robustez del sistema.

Te pueden multar por haber dudado de la palabra de un cualificado"

Sello de tiempo y reglamento eIDAS

Es importante diferenciar conceptos. Mientras que el certificado de firma electrónica garantiza el "quién", es decir, la identidad de la persona, el sello de tiempo es la herramienta que permite garantizar el "cuándo" ha ocurrido un evento digital. Por su parte, el reglamento eIDAS es la normativa europea que deben cumplir todos los prestadores cualificados, como la FNMT o Color Juris, y cuyas listas se pueden consultar públicamente para verificar su estatus.

La recomendación de los expertos es clara: usar estas evidencias certificadas siempre que se necesite tener una prueba, siguiendo el principio de "más vale prevenir que curar". Esto es especialmente relevante, por ejemplo, al recopilar pruebas tras un ciberataque. Como concluye Abel Gómez, colaborador del programa, en el entorno digital actual, "no solo importa lo que haces, sino lo que puedes demostrar".