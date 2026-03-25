Paco González descubre en Tiempo de Juego al navarro que duerme siete horas en cuatro días para conquistar el Ártico con sus ocho huskies: "Estos perros han hecho mi vida mucho más bonita"

El musher español Baltasar Gallardo ha completado una de las pruebas más exigentes del mundo: la Finnmarksløpet, una carrera de trineos tirados por perros de 600 kilómetros a través de Noruega. El navarro, de 55 años, cruzó la meta en la posición 37 después de casi cuatro días de esfuerzo ininterrumpido, en lo que supone la primera vez que consigue finalizar esta distancia, considerada la más larga del mundo para un equipo de ocho perros.

Una carrera 'non-stop' al límite

La prueba se desarrolla en un formato 'non-stop', lo que significa que, una vez dada la salida, cada participante gestiona sus propios descansos. Gallardo explica que no hay horarios fijos y todo depende de las necesidades de los perros y la estrategia. "Tú puedes estar a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana... depende dónde te pille el tramo", aclara el musher, que afronta la gesta en autosuficiencia y solo cuenta con la asistencia de su mujer en los puntos de control o 'checkpoints', aunque sin que ella pueda atender a los perros. El nivel de exigencia es tal que el descanso del propio Gallardo es mínimo.

En los cuatro días casi de carrera dormí 7 horas y media"

Los verdaderos atletas, los huskies, descansan más que su guía, aunque su esfuerzo es igualmente titánico. Tras una parada de unas cinco horas en un punto de control, afrontan tiradas de entre 9 y 14 horas. Detrás de esta resistencia hay un entrenamiento de miles de kilómetros, primero en tierra en Navarra con un quad y después un mes y medio de aclimatación en la nieve de Escandinavia antes de la carrera. Su preparación, según Gallardo, incluye "una alimentación súper y una suplementación top".

Baltasar Gallardo

La vida con 30 huskies en Navarra

Baltasar Gallardo vive por y para sus perros. En su casa del valle de Iza, cerca de Pamplona, convive con 30 huskies siberianos. No se dedica a la cría ni a la venta, sino que su hogar es el de todo el equipo. "Aquí hay perros ya jubilados, hay perros mayores, hay perros jovencitos...", explica. Su filosofía es clara y emotiva: "El perro que está aquí en casa se queda en casa y se muere en casa".

Este deporte es pura pasión, ya que no genera beneficios económicos y supone un enorme coste personal. Gallardo detalla los gastos del viaje en furgoneta de 5.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta hasta Noruega, el alojamiento o el material especializado como los 'booties', unos calcetines para las patas de los perros que cuestan un euro cada uno. "No hay manera de poder decir de momento: 'mira, tenemos aquí un patrocinador de la leche que nos ayuda a soportar esto'", lamenta.

Estos perros han hecho mi vida mucho más bonita"

Héroes de cuatro patas

Para la Finnmarksløpet, Gallardo confió en un equipo de ocho huskies siberianos de raza pura: Ikacha, Anita, Cairo, Elzo, Chimi, Mira, Camilo y Goliate. Destaca que cinco de ellos tienen tan solo dos años, lo que demuestra el gran futuro del equipo. La única hembra del grupo, Anita, se ha ganado el puesto de líder, una de las posiciones delanteras clave en el tiro.

La carrera no está exenta de drama y decisiones difíciles. Si un perro sufre una lesión, debe ser transportado en el saco del trineo, lo que añade 25 kilos de peso y aumenta la carga para el resto del equipo. Esta situación le costó a Gallardo el abandono en 2023, cuando se quedó a solo 50 metros de la meta. El reglamento es estricto: se puede terminar con un mínimo de cinco perros, pero no hay sustitutos.

Al final, el vínculo emocional lo es todo. Para Gallardo, la parte más dolorosa del 'mushing' es despedirse de sus animales cuando fallecen de viejos. "Es que no te quitabas la pena de uno y te llegaba la del otro", confiesa sobre un año en que murieron cinco. Pese al dolor, la recompensa es incalculable: "Estos perros han hecho mi vida mucho más bonita, la mía y la de mi mujer. Ellos han mejorado la vida que tenemos, me han hecho disfrutar, me han hecho llegar a sitios que sin ellos nunca hubiera podido ver".