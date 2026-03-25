Una nueva especie en peligro de extinción llega a Mundomar para celebrar el 30 aniversario

El parque de naturaleza Mundomar de Benidorm inicia este sábado 28 de marzo su temporada más especial. El complejo reabre sus puertas a las 10 de la mañana para celebrar su 30º aniversario, una efeméride que conmemora tres décadas de compromiso con el medio ambiente y la diversión.

Una nueva especie en peligro crítico

Para conmemorar este hito, el parque ha anunciado la llegada de una nueva especie a sus instalaciones: el Tití Cabeza de Algodón. Mundomar ha acogido a cuatro machos jóvenes de este pequeño primate, que se encuentra en peligro crítico de extinción en su hábitat natural debido al tráfico ilegal y la deforestación.

Estos ejemplares, procedentes del noroeste de Colombia, se suman a la gran familia de más de 80 especies de animales exóticos y marinos que conforma el parque.

Uno de los ejemplares de Tití cabeza de algodón en Mundomar.

Cuenta con un tamaño que varía entre los 23 y 30 centímetros de longitud, excluyendo la cola. La cola es más larga que su cuerpo y más oscura, aunque puede tener la punta de color más claro. En cuanto a su peso, los machos alcanzan un máximo de 350 gramos, frente a los 200 de la hembra.

Su principal rasgo característico es el pelaje blanco en la cara y en la frente, mientras que en sus orejas caen mechones negros. Su espalda también es destacable, ya que el pelaje que la cubre crea un contorno de color atigrado. Sus extremidades están adaptadas para vivir en los árboles, con patas ágiles y dedos largos. Tienen uñas en lugar de garras, lo que les facilita agarrarse a las ramas y manipular objetos.

Dónde viven

Estos mamíferos son nativos de las selvas tropicales de América Central y América del Sur. Su rango se extiende desde el sureste de México hasta el norte de Colombia, abarcando regiones de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Venezuela.

El tití de Geoffroy ha encontrado su hogar en una gran variedad de entornos boscosos. Habitan bosques de tierras bajas, bosques secos y de matorral, aprovechando la densa vegetación para desplazarse ágilmente entre las ramas y buscar alimento. A pesar de la diversidad de los hábitats, estos primates requieren la necesidad de un ambiente forestal bien conservado y equilibrado para asegurar su supervivencia.

30 años de compromiso y labor social

La Fundación Mundomar, creada poco después del nacimiento del parque en 1996, es un pilar fundamental de este proyecto. Su objetivo se centra en la conservación de especies amenazadas, la educación ambiental y la investigación a través de proyectos como la limpieza de playas o las charlas en centros escolares.

Imagen de un grupo de flamencos en Mundomar Benidorm.

Uno de los proyectos más destacados de la fundación es la terapia asistida con delfines para niños con discapacidad, un programa que Mundomar ofrece de manera altruista desde hace casi 30 años. Se trata del único complejo del mundo que realiza esta iniciativa, en la que han participado miles de niños y que cuenta con el apoyo de psicólogos y fisioterapeutas expertos.

Diversión y concienciación

La labor de concienciación del parque se extiende a sus actividades diarias, como las demostraciones de leones marinos, delfines y la demostración multiespecie. Estas exhibiciones tienen un enfoque educativo, mostrando las conductas naturales de cada animal y sus características.

Además, los visitantes pueden profundizar en la fauna del parque con las Experiencias de Mundomar, que incluyen opciones como el Vip Tour, el Encuentro con delfines y el Encuentro con leones marinos. Estas actividades permiten un contacto más cercano con los animales de la mano de biólogos y cuidadores.

Las entradas para la nueva temporada, que combina amor por la naturaleza y diversión consciente, ya están disponibles en la página web de Mundomar.