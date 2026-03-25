El Ayuntamiento de Murcia ensalza al UCAM CB como su "mejor embajador" y pieza clave de la marca Murcia

El partido que enfrentará este sábado al UCAM Murcia CB y al Surne Bilbao Basket ha sido designado como el 'Partido Ayuntamiento de Murcia'. En la previa, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha puesto en valor la "fenomenal" alianza que existe entre el consistorio y el club universitario, al que ha calificado como el "mejor embajador que tiene la ciudad en el tema deportivo".

El mejor embajador de la marca Murcia

Noguera ha destacado el papel del equipo como estandarte de la marca Murcia, un objetivo en el que trabaja el Ayuntamiento. "UCAM de baloncesto es una marca, forma parte de la marca Murcia, nuestro mejor embajador", afirmó el concejal. Según él, el club es una "parte fundamental" para que la ciudad sea reconocida no solo a nivel nacional, sino también en toda Europa.

UCAM de baloncesto es una marca, forma parte de la marca Murcia" Miguel Ángel Noguera Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia

El responsable de Deportes se ha mostrado orgulloso de la temporada del equipo, que marcha tercero en la clasificación. "Estamos viviendo una época muy buena, y eso no es casualidad, es gracias al trabajo", ha señalado. Este éxito, ha añadido, es fruto del "esfuerzo que hace tanto el equipo como la dirección del club", con la colaboración del consistorio.

El encuentro de este sábado a las 19:00 horas en el Palacio de los Deportes se presenta, en palabras de Noguera, como "un partido muy importante para que el equipo siga creciendo". El concejal ha destacado el gran ambiente que se vive en el pabellón, que "se llena" en cada partido, y ha expresado su deseo de "disfrutar de una victoria" junto a la afición.