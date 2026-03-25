La alcaldesa de Santiago lanza un último llamamiento en redes sociales para salvar los presupuestos municipales. "Se non, será unha derrota colectiva"

"Como alcaldesa, chamo á responsabilidade de emitir o voto a favor porque, cun proxecto de Orzamentos, Santiago de Compostela gaña, a veciñanza gaña". Es la frase con la que Goretti Sanmartín arranca un mensaje compartido en la mañana de este miércoles en sus redes sociales y en el que, a apenas unas horas de que se celebre el pleno extraordinario convocado por ella misma para las 17h. de este 25 de marzo, realiza un último llamamiento público tanto al grupo municipal del PSOE como las concejalas no adscritas para que respalden unas cuentas que ambos grupos ya han confirmado que no van a apoyar.

Aunque tampoco vayan a votar en contra, por lo que la más que previsible abstención de ambos grupos, junto con voto en contra del Partido Popular, abocará al Gobierno local bipartito de BNG y Compostela Aberta a nueva derrota en el pleno que, sin embargo, no será definitiva ya que todo apunta a que la alcaldesa nacionalista podría vincular la aprobación de estas cuentas a una cuestión de confianza que nunca se traducirá en una moción de censura.

Ya que en todo momento a lo largo de la actual legislatura, tanto socialistas como no adscritos han mostrado su rechazo a configurar una posible moción de censura con el Partido Popular, incluso cuando su portavoz, Borja Verea, se mostró dispuesto a renunciar a su candidatura como alcalde en esa posible operación,

¿MENSAJE DESESPERADO O AVISO A NAVEGANTES?

Ante esta situación, es llamativo que la alcaldesa compostelana haya decidido lanzar este último mensaje en sus redes sociales, consciente de su derrota en el pleno de la tarde de este miércoles, aludiendo a que "cos estes orzamentos gañamos en servizos, en prestacións sociais, en investimentos no rural e nos barrios, en mellorar servizos como a nova depuradora, recolida do lixo" lo que, según ella, "melloraría a vida da xente".

Y para concluir que "se ao final non saen aprobados, é unha derrota colectiva, é unha derrota para todo o mundo", en un intento de extender el fracaso que registrará el Gobierno de Santiago en el pleno de esta tarde a los concejales que, con su abstención, volverán a hacer insuficientes los 8 votos del ejecutivo de BNG y CA ante el presumible voto en contra del grupo mayoritario, el del PP, que suma 11 ediles en la Corporación

De ahí que, más que un llamamiento a la desesperada para lograr salvar in extremis las cuentas municipales para el actual ejercicio, el mensaje compartido por la alcaldía de Santiago en las redes sociales de Goretti Sanmartín más parezca un querer retratar y señalar a quienes se apuntará como responsables de que no sean aprobadas en el pleno de este miércoles.

En un intento quizás de disimular que la operación de vincular las cuentas a una cuestión de confianza ha estado siempre entre los planes de la alcaldesa y de su grupo del BNG y de sus socios de Compostela Aberta ya que, en la práctica despejará la legislatura financieramente cara a las Elecciones Municipales de mayo de 2027.