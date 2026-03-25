Huelva activa un plan de choque para atajar la inseguridad y los problemas de convivencia

El Ayuntamiento de Huelva y la Subdelegación del Gobierno han acordado poner en marcha un plan de convivencia para reforzar la seguridad en la capital. Tras una densa reunión, la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada, María José Rico, han presentado una estrategia conjunta para atajar los problemas de convivencia que se concentran en puntos específicos de la ciudad, originados fundamentalmente por la actuación de gorrillas y ocupas.

Plan de choque con tres medidas clave

El acuerdo se materializa en tres ejes principales. El primero es la creación de patrullas mixtas de carácter preventivo, formadas por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que vigilarán los "puntos negros" para disuadir actuaciones ilícitas y aumentar la sensación de seguridad de los vecinos. "La intención es llegar a dotar de seguridad a todas las familias", ha señalado la subdelegada.

La segunda medida consiste en la creación de una comisión de seguimiento en la que participarán ambas administraciones junto a las federaciones de vecinos. Estas reuniones conjuntas permitirán evaluar la efectividad del plan y abordar los problemas directamente con los residentes de las zonas afectadas, como Nuevo Molino o Isla Chica.

Finalmente, se estudiará la implantación de una zona naranja de aparcamiento regulado a bajo coste en puntos estratégicos. Esta propuesta busca eliminar el problema de las coacciones por parte de los gorrillas, especialmente las que sufren las mujeres. También se contemplan otras actuaciones, como derribos de edificaciones problemáticas, siguiendo el ejemplo de la intervención realizada junto a la Plaza de Toros.

La legislación en muchas cosas no acompaña" Pilar Miranda alcaldesa de Huelva

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Huelva, una ciudad segura con 'puntos negros'

Ambas mandatarias han coincidido en que "Huelva es una ciudad segura", situándola como la cuarta mejor de Andalucía según la tasa de criminalidad del Ministerio del Interior. Sin embargo, reconocen la existencia de focos de conflicto que generan inseguridad. A título personal, la alcaldesa Pilar Miranda ha lamentado que "la legislación en muchas cosas no acompaña, porque muchas veces no se le dan todas las posibilidades a la Policía para que puedan erradicar los problemas".

Si algo se nos escapa, que los vecinos lo denuncien, que somos sus aliados" María José Rico subdelegada del Gobierno en Huelva

Por su parte, María José Rico ha insistido en la necesidad de mejorar la "sensación de seguridad subjetiva" y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. "Si algo se nos escapa, que los vecinos, que son los que lo viven en primera persona, lo denuncien. Somos sus aliados", ha afirmado, animando a la población a acudir a la policía.

El plan de choque no necesitará de publicaciones oficiales ni trámites burocráticos y su puesta en marcha es inmediata. "Desde hoy ya ese compromiso está adquirido por ambas partes y lo vamos a poner en marcha", ha concluido la subdelegada, confirmando que la colaboración reforzada comienza desde este mismo momento.