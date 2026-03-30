Noelia, ganadera en Galicia: "Con los últimos contratos dejamos de percibir 18 céntimos, lo que significa un beneficio que no cubre los costes de producción"

En un momento en el que se anuncian constantes subidas de precio a causa del incremento de costes del carburante por la guerra en Irán, hay una cifra que rompe la tendencia y va a la baja: lo que ofrecen las industrias lácteas a los ganaderos.

El coste medio de producción de un litro de leche, según los datos de la asociación Agromuralla , está entorno a los 45 céntimos. En estos momentos les están pagando alrededor de 50 céntimos pero la intención de la industria es meter la tijera de cara a los próximos meses.

Caída de precios y costes disparados

Las industrias comenzaron a enviar la semana pasada los contratos definitivos con una rebaja de entre siete y nueve céntimos por litro. Sumados al incremento de costes que están sufriendo en piensos, carburante... "significa dejar de percibir realmente 16, 17, 18 céntimos... quedamos en 37 o 38 céntimos que no cubren en absoluto los costes de producción", explica en COPE Galicia Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla.

Somos partidarios de que los contratos no se firmen en los términos que están encima de la mesa" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

00:00 Volumen Descargar COPE Noelia Rodríguez es la presidenta de Agromuralla

Llamada a la unión para forzar la negociación

Desde Agromuralla insisten en la importancia de la unión del sector como principal herramienta de presión. "Si tenemos unión en el sector, el margen de maniobra es el que nosotros marquemos, porque la leche la producimos nosotros", afirma Rodríguez, quien defiende que "las industrias sin leche no tienen negocio". Por ello, el consejo es claro: "Somos partidarios de que los contratos no se firmen en los términos que están encima de la mesa".

Vaca pastando

La organización ganadera reclama que la industria se siente a negociar en lugar de imponer sus condiciones, un derecho que, recuerdan, está amparado por la ley del paquete lácteo. "Esto tiene que ser un win to win, tenemos que ganar todos", subraya la presidenta de Agromuralla, dejando claro que están dispuestos a llevar la situación al límite.

Si no se firman los contratos y hay que tirar la leche, se tirará" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

Le preguntamos que significa "tensar la cuerda al máximo" y Noelia Rodríguez es contundente: "Si no se firman los contratos y hay que tirar la leche, pues se tirará". Esta medida extrema refleja la desesperación de un sector que se siente de nuevo contra las cuerdas y obligado a defender la supervivencia de sus explotaciones.

El futuro de las granjas y la vida en el rural

La presidenta de Agromuralla advierte de que ya tienen constancia de un alto número de ganaderos que se plantean el cierre definitivo. Se trata, sobre todo, de productores "a las puertas de la jubilación, sin inversiones pendientes y sin relevo generacional" que, ante esta nueva rebaja, "van a pasar el candado sin pensarlo".

Rodríguez defiende el modelo de pequeñas y medianas explotaciones como clave para el futuro de Galicia, ya que son las que conforman el tejido productivo, generan puestos de trabajo y dan vida al rural. Este modelo, asegura, es la verdadera cultura gallega y la única forma de combatir el avance de la España vaciada, frente a las grandes explotaciones intensivas.

la voz de los consumidores: "ni idea de lo que cobran, supongo que muy poco"

En la calle, la información sobre lo que cuesta producir la leche y lo que reciben a cambio las explotaciones ganaderas es muy dispar: hay quien directamente afirma no tener ni idea, mientras otras personas aventuran que entorno a 30 céntimos... pero en general la idea de todas las personas consumidoras es que "seguro que les pagan muy poco" y hay quien añade: "les dan una miseria por ella, pero los animales comen todos los días".

El precio, a la hora de elegir, es un factor a tener en cuenta para la mayoría, pero también "que sea gallega, pagas un poco más pero sabes que llevas calidad".