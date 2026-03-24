La incertidumbre por la guerra en Irán golpea las bolsas sin desatar el pánico en los mercados

En el programa Mediodía en COPE León, el director de Renta 4 León, Juan Pablo García Valadés, ha analizado la alta incertidumbre actual provocada por la guerra de Irán. Esta situación ha llevado a la mayoría de bancos centrales a optar por la prudencia y no mover los tipos de interés, desde la Reserva Federal hasta el BCE. Como ha explicado, "nadie puede saber con precisión cuánto durará el conflicto ni hasta dónde puede subir el petróleo", lo que introduce un doble riesgo: la inflación y el impacto de un petróleo caro sobre el crecimiento económico.

Ajuste de expectativas, no pánico

Aunque las bolsas reflejan preocupación, con caídas generalizadas en el último mes que han superado el 10% en algunos índices europeos, no se ha desatado un escenario catastrófico. Según el experto, "más que pánico, lo que vemos es un ajuste de expectativas después de un período de subidas muy fuerte". Indicadores como el índice de volatilidad (VIX), que se mantiene alto pero controlado, la fortaleza del dólar o la estabilidad del oro y el Bitcoin, confirman que hay inquietud, pero no una desconfianza sistémica.

Recomendaciones para el inversor

Lo más importante es no invertir con miedo" Juan Pablo García Valadés Director de Renta 4 Banco Leòn

Ante este entorno de correcciones, García Valadés ha sido claro en su principal recomendación. Ha afirmado que "lo más importante es no invertir con miedo", ya que las correcciones forman parte del mercado y pueden ser "oportunidades para entrar en buenas compañías a mejores precios". Por ello, aconseja construir una cartera con una visión de medio y largo plazo, diversificando y evitando un exceso de riesgo, confiando en que el mercado recuperará el pulso si el conflicto no escala a un problema sistémico.