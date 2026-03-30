Rosa Crujeiras resístese a deixar as aulas cando tome posesión como reitora da USC
Afronta seis anos de goberno co obxectivo posto no cumprimento de todo o seu programa eleitoral e co reto prioritario de afrontar a renovación de persoal
Santiago
2 min lectura11:43 min escucha
A catedrática Rosa Crujeiras, que o vindeiro 10 de abril tomará posesión como nova reitora da Universidade de Santiago de Compostela (USC), encara o inicio do seu mandato cun amplo respaldo da comunidade universitaria en todos os seus sectores acadado nas recén celebradas eleccións. Tralas que se procmaou como gañadora, comezando cun proceso de traspaso de poderes co equipo saínte que se está a desenvolver con "total normalidade".
Proceso que a propia Crujeiras describe como unha "carreira de relevos" na que se busca seguir avanzando sobre o traballo previo e que a van converter na responsable de dirixir a USC durante os vindeiros anos, para o que se marca xa obxectivos a curto, medio e longo prazo, aínda que deixando unha fiestra aberta a non ter que abandonar a docencia en facultades como a de Matemáticas onde imparte Estatística dende o ano 2009 a pesar de que, nuns días, terá novo despacho na sede do reitorado de San Xxerome.
O reto de non abandonar a docencia
E é que, segundo recoñece nunha entrevista no Mediodía COPE en Santiago, unha das súas aspiracións máis persoais é a de non desvincularse por completo das aulas. Tanto como para que confese que xa negocia coa dirección da súa facultade para "manter algunhas horas de clase".
A pesar de que na súa contorna a consideran "demasiado optimista", a reitora electa insiste na importancia de seguir mantendo o contacto co alumnado. "Si que me gustaría, polo menos, poder vir polas aulas", afirmou, mostrando a súa vontade de compaxinar na medida do posible a xestión da USC coa docencia.
Prioridades para o novo mandato de seis anos
As primeiras accións do seu equipo centraranse nas persoas. Un dos "grandes retos" será a xestión do relevo xeracional, tanto no persoal docente e investigador (PDI) como no persoal técnico de xestión e de administración e servizos (PTGAS). Trabállase xa para axilizar os concursos e garantir a incorporación de novo profesorado en setembro.
No ámbito do estudantado, Crujeiras planea a creación dun servizo que atenda as necesidades sociais e situacións de vulnerabilidade económica, co obxectivo de garantir que ninguén abandone os seus estudos por estes motivos.
En canto ás finanzas, a USC continuará previsiblemente co orzamento prorrogado en 2026, unha situación sobre a que non se agardan "grandes sorpresas".
Infraestruturas e a descentralización de Medicina
A nova reitora tamén afrontará de inmediato a descentralización do grao en Medicina, un "acordo institucional que toca cumprir coas maiores garantías". A USC, segundo Crujeiras, ten un papel fundamental que xogar neste proceso, que cualificou como "o tema do momento" no sistema universitario galego.
En materia de infraestruturas, a prioridade non será a de novas construcións, senón o mantemento do patrimonio existente. A reitora electa anunciou unha revisión das grandes intervencións necesarias en edificios, como a renovación de cubertas ou a mellora da climatización, para acometelas "antes de que sexa demasiado tarde".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.