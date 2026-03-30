Semana Santa: Pasión, Silencio y Redención en cada paso de Jesús

Silencio ensordecedor, turba vociferante, crucifícalo, crucificado.

“Eli, Eli, Lama Sabachtani”. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza.

Eli, Eli, Lama Sabachtani.

Semana Santa: sabor a antaño

La Semana Santa, con su Pasión y Muerte, conserva ese sabor único de antaño, a incienso, agridulce, de almibarada pena. Resuenan con ruido atronador las cornetas, retumban compungidos los tambores, se oye una saeta, y el silencio de pasos solemnes acompaña a los afligidos capirotes.

Dispuestas las andas, orgullosas las parihuelas, y rencoroso el tintineo de las 30 monedas de plata, prosigue la burla, la mofa y la subasta de ropajes. Negación, entrega y desengaño: “Tres veces me negarás antes de que cante el gallo”, crucifícalo, crucifícalo.





El drama del Gólgota

Horrísono, se rasga el velo del templo, y las tinieblas se apoderan del lugar. Llorosas las mantillas, fervientes cofrades, moradas las túnicas, lastimero el estandarte. Jesús el Nazareno, Jesús crucificado, entroniza el sufrimiento, purga nuestras culpas y nos redime del pecado.

La marcha se inmoviliza, el ascenso hacia el Gólgota tiñe de azafrán el horizonte, estipe de martirio, pábulo de tormento, cíngulo de penitencia, amito de bendiciones, mayordomos, matacandelas y mazas.

Palidecen las becas, madero Santo, madero de Salvación. La luz, el fuego, el agua se mezclan en la Vigilia Pascual. Semana Santa, un viaje de fe, tradición y emoción que revive la Pasión y Muerte de Jesús en cada paso.

Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.