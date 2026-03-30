La escasez de pisos dispara la tensión: "Desde que un suelo se declara urbanizable hasta que vemos los pisos terminados pasan 10 años de tramitaciones"

La situación de la vivienda en Navarra se ha convertido en un campo de batalla político y social. Mientras el portal inmobiliario Idealista alerta de una caída superior al 15 % en la oferta de alquiler permanente desde la aplicación de la normativa de zonas tensionadas, el Gobierno de Navarra niega la mayor aludiendo a un horizonte temporal más corto.

Sin embargo, el profesor de economía de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra, Álvaro Bañón, advierte que "la realidad va a ir dando la razón a idealista" y que la oferta de pisos para larga estancia en la comarca de Pamplona sigue disminuyendo.

Este desplome de la oferta tiene consecuencias directas: los propietarios exigen garantías "tremendas" a los inquilinos, como dos meses de fianza y la declaración de la renta, ante el temor a impagos y ocupaciones. Para Bañón, las medidas impulsadas por el Ejecutivo foral, aunque probablemente "con buena intención", van "en la línea errónea". Según el experto, la clave no está en topar los precios, sino en atajar el problema de raíz.

Evolución del alquiler de la vivienda en Navarra

El precio no es más que el síntoma del problema, el problema es que no hay oferta de alquiler" Álvaro Bañón Economista

La solución: construir más vivienda

La solución, según el profesor, es tan "fácil" como "correcta": aumentar la oferta de viviendas. "Hay que hacer pisos donde la gente quiere vivir", ha señalado Bañón, apuntando a la alta demanda en Pamplona.

Sin embargo, ha lamentado las enormes trabas burocráticas, que provocan que desde que un suelo se declara urbanizable hasta que los pisos están terminados pasen hasta diez años. "La ley de la oferta y la demanda se cumple más que la ley de la gravedad. Si hay poca oferta y mucha demanda, sube el precio", ha sentenciado.

UPN propone un plan de choque

En este contexto, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha anunciado que su grupo presentará una nueva Ley foral de medidas urgentes en materia de vivienda y un plan de choque. El objetivo es "dar un giro a las cosas e invertir la tendencia", para lo cual se ha comprometido a "movilizar de manera urgente las más de 20.000 viviendas que hoy están perdidas por los cajones del Gobierno”.

Y es que según explica la regionalista, en Navarra "hay 25.000 familias que esperan una vivienda protegida, 4.000 más que hace un año". Además, critica los "malos datos" en cuanto a emancipación juvenil. "Solo 13 de cada 100 jóvenes logra salir de casa de sus padres en Navarra antes de los 30 años.

Repito, el peor dato de la historia en Navarra y somos la tercera comunidad con peor dato", apunta Ibarrola en la clausura del foro ‘Acción Vivienda: ideas y soluciones para Navarra’ que la formación regionalista ha realizado en Pamplona con la participación de Enrique Maya, urbanista y exalcalde de Pamplona, y David Pablo Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living en Aedas Homes..

Movilizar de manera urgente las más de 20.000 viviendas que hoy están perdidas por los cajones del Gobierno" Critina Ibarrol UPN

La propuesta legislativa de UPN incluye cambios en la ordenación del territorio para lograr suelo urbano libre de cargas, aligerar la burocracia, flexibilizar la normativa de habitabilidad para convertir locales en vivienda y reformas fiscales. Una de las medidas más destacadas es la supresión de las zonas tensionadas, que, según Ibarrola, "han reducido un 44 % el número de viviendas en alquiler".

El plan de choque de los regionalistas busca impulsar con celeridad el desarrollo urbanístico de proyectos como el del TAV (12.000 viviendas), Sarriguren (más de 3.000), Donapea (más de 5.000) o Gardachales en Tudela (más de 3.000). "Se trata simplemente de recuperar el impulso que demostraron en su día los gobiernos de UPN para llevar adelante estos planes y que hoy el Gobierno de Chivite y EH Bildu tiene paralizados", ha proclamado Ibarrola.

Con todas estas medidas, la candidata de UPN a presidir el próximo Gobierno foral ha reivindicado el papel de las administraciones públicas como “máximas responsables de garantizar un adecuado acceso a vivienda a precio asequible, creando un clima de confianza y seguridad jurídica para propietarios y también para iniciativa privada que construya y promueva vivienda, poniendo el foco en las familias y jóvenes navarros que esperan una vivienda para desarrollar su proyecto de vida”.