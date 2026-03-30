Semana Santa: Pasión, Silencio y Redención en cada paso de Jesús
Procesiones que evocan siglos de tradición, fervor y dramatismo, entre incienso, tambores y saetas que estremecen el alma
Redacción COPE Bierzo
Ponferrada - Publicado el - Actualizado
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"El truco es que España solo autoriza el plan de vuelo inicial a otra base y no seguiría el rastro del avión. Ya sabes, mira la bolita, toma la bolita, ¿dónde está la bolita?"
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