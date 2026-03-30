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Semana Santa: Pasión, Silencio y Redención en cada paso de Jesús

Procesiones que evocan siglos de tradición, fervor y dramatismo, entre incienso, tambores y saetas que estremecen el alma

Semana Santa: Pasión, Silencio y Redención en cada paso de Jesús
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Jacobo Casas

Lee y escucha aquí a la colaboradora de COPE, Silvia Rodríguez

Redacción COPE Bierzo

Ponferrada - Publicado el - Actualizado

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