La información agraria en COPE Lugo: La guerra en Irán dispara los costes y genera incertidumbre en el sector lácteo gallego

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla, que agrupa a 400 productores de leche de toda Galicia, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de las industrias del sector lácteo. Esta petición llega a las puertas de la inminente renovación de contratos, que vencen en la mayoría de los casos el 31 de este mes. Los productores reclaman que se pueda repercutir en el precio en origen la subida de costes provocada por la guerra de Irán.

Agromuralla ha calificado como "temeraria" la postura de las empresas, que pretenden "aplicar bajadas en el precio que cobran actualmente las explotaciones". La asociación justifica su preocupación por "el repentino encarecimiento de costes de producción que están sufriendo las granjas a consecuencia de la guerra en Irán".

Advierten que al incremento del gasóleo y los fertilizantes se suma el de la luz, los plásticos y los piensos, lo que provocará un aumento de los costes de producción de un 20%, similar al vivido en 2022 con la guerra en Ucrania.

Contratos "ilegales" y riesgo en los suministros

Desde que comenzó el conflicto, "los precios del gasóleo agrícola se han disparado y superan en este momento 1,5 euros el litro", explica la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez. Esta situación coincide con el inicio de la campaña agrícola. Además, Agromuralla alerta de que "debido al estallido bélico, ni siquiera está garantizado el suministro de algunos abonos, lo que pone en riesgo la producción forrajera de las granjas, tanto de hierba como de maíz".

Ante la "inminente renovación de los contratos lácteos", la asociación asegura que las ofertas de las industrias contemplaban "bajadas desproporcionadas e inasumibles de hasta 9 céntimos en litro". Según Rodríguez, estas ofertas "no se ajustan a la realidad del mercado" y "no tienen en cuenta el incremento de costes provocado por la guerra". Por ello, avisan de que, si no hay cambios, "los contratos serían ilegales", ya que la ley no permite trabajar a pérdidas.

Las ofertas de renovación contemplan bajadas desproporcionadas e inasumibles de hasta 9 céntimos por litro" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

Unións Agrarias pide una prórroga

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA-UPA) también ha reaccionado ante esta situación y instado a las industrias lácteas a prorrogar los contratos de recogida en vigor. Piden que esta medida se mantenga hasta "que el nivel de afectación que el conflicto bélico en Oriente Medio está teniendo para las granjas quede bien definido y cuantificado". La organización agraria recuerda que la Ley de Cadena Alimentaria es clara respecto al deber de que los precios cubran los costes.

En el actual contexto no toleraremos nuevas tentativas de forzar precios en origen a la baja" Óscar Pose Responsable del sector lácteo en UU.AA

En este sentido, el sindicato "lanza un aviso claro: en el actual contexto no tolerará nuevas tentativas de forzar precios en origen a la baja". Con los costes de combustibles, energía y fertilizantes "escalando de manera desmesurada", Unións Agrarias insta al Ministerio de Agricultura y a la Xunta de Galicia "a dar un paso adelante para velar por el estricto cumplimiento de la legislación vigente".

La organización reclama un control estricto para evitar la entrada de leche de fuera de España a precios por debajo de costes y solicita la intervención de la AICA gallega y estatal. Finalmente, hacen un llamamiento a la distribución "para que esta no vuelva a prácticas fraudulentas y evite emplear la leche procedente de otros países con precios bajos como producto reclamo", una práctica que podría causar una "grave distorsión del mercado".