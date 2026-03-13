Unións Agrarias exige a las industrias lácteas que prorroguen los contratos por el conflicto en Oriente Medio

Óscar Pose opina que la prórroga sería lo más adecuado por la situación de incertidumbre a causa de la guerra

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA-UPA) ha instado a las industrias lácteas a prorrogar los contratos de recogida de leche que, en su mayoría, vencen este mes de marzo. De ese modo, busca esperar hasta “que el nivel de afectación que el conflicto bélico en Oriente Medio está teniendo para las granjas quede bien definido y cuantificado”.

La Ley de Cadena Alimentaria como escudo

La organización agraria ha recordado que la Ley de Cadena Alimentaria es clara respecto al deber de que los precios cubran los costes de producción. En este sentido, el sindicato ha lanzado un "aviso claro" y ha advertido que “en el actual contexto no tolerará nuevas tentativas de forzar precios en origen a la baja”.

"un paso adelante" de las administraciones

Con el precio de los combustibles, de la energía y de los fertilizantes "escalando de manera desmesurada" como consecuencia de la guerra en Irán, Unións Agrarias ha instado al Ministerio de Agricultura y a la Xunta de Galicia “a dar un paso adelante para velar por el estricto cumplimiento de la legislación vigente en el sector productor”.

Por ello, la organización reclama un control estricto para evitar la entrada de leche de fuera de España a precios por debajo de los costes. También ha solicitado que se activen las herramientas necesarias para garantizar que los nuevos contratos de abastecimiento que se firmen tengan en cuenta el actual escenario de costes.

Llamamiento contra el fraude en la distribución

En la misma línea, UU.AA. ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha solicitado la intervención de la AICA, tanto a nivel gallego como estatal, “ante un escenario insólito que no puede tener cabida en el marco legal vigente, con los costes subiendo y los precios bajando”. Además, ha apelado a la distribución "para que esta no vuelva a prácticas fraudulentas y evite emplear la leche procedente de otros países con precios bajos como producto reclamo”.

El sindicato concluye que esta práctica "podría llevar a una grave distorsión del mercado y provocar graves perjuicios para la viabilidad del sector productor local”.