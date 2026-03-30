Dentro del centro de seguridad: así blinda Córdoba su Semana Santa con la ayuda de la inteligencia artificial

La Semana Santa de Córdoba cuenta este año con un renovado centro neurálgico para su coordinación y seguridad. Se trata del Centro de Coordinación de Eventos, una evolución del anterior Centro de Coordinación Operativa (CECOP) que, aunque mantiene la misma esencia y equipamiento, ajusta su nombre a la realidad de su función: gestionar un gran evento y no una emergencia. Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba en los micrófonoa de COPE, José María Bellido, quien ha detallado el funcionamiento de este dispositivo clave para el transcurso de las procesiones.

El alcalde ha aclarado que el cambio de nombre responde a un criterio técnico, ya que el término "operativo" se reserva para situaciones de emergencia declarada. "Si hubiera de verdad una emergencia en el desarrollo de la Semana Santa, este mismo dispositivo se constituiría ya en centro de coordinación operativa", ha precisado Bellido, subrayando el carácter preventivo del operativo actual.

Un 'cerebro' tecnológico para anticipar riesgos

En el interior de este centro, ubicado junto a la carrera oficial, trabajan de forma integrada efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. El espacio está dominado por grandes pantallas que ofrecen una visión completa y en tiempo real de lo que sucede en las calles. Una de las herramientas principales es un mapa que muestra la geolocalización por GPS de todas las hermandades, permitiendo conocer la posición exacta de la cruz de guía y del último paso para coordinar horarios y flujos.

La gran novedad de este año es la incorporación de un software de inteligencia artificial conectado a las cámaras de movilidad del Ayuntamiento. Este sistema no solo muestra imágenes, sino que las analiza para "alertarnos en caso de que detecte patrones de movimiento que pueden indicar congestión, taponamientos, etcétera", ha señalado el alcalde. Esta tecnología predictiva proporciona una valiosa anticipación para evitar incidentes y gestionar las grandes concentraciones de público que se forman al paso de las cofradías.

Sin este dispositivo sería imposible desarrollar la Semana Santa en una ciudad como Córdoba" José María Bellido Alcalde de Córdoba

La importancia de este complejo engranaje es tal que el propio alcalde ha afirmado de manera contundente: "Sin este dispositivo sería imposible desarrollar la Semana Santa en una ciudad como Córdoba". El trabajo en el centro se ha intensificado este año, ampliando su horario para cubrir todas las procesiones desde la salida hasta su recogida, lo que supone "casi 9 o 10 horas de trabajo diarias" para el personal implicado.

Respuesta inmediata ante incidentes

La eficacia del dispositivo ya se ha puesto a prueba. Durante el Domingo de Ramos, un espectador sufrió un infarto en el Patio de los Naranjos. La coordinación desde el centro fue inmediata. "Se gestionan desde aquí. De hecho, fíjate que Cruz Roja, que está aquí integrada, cuando llegó el 061, esa persona ya estaba estabilizada", ha relatado Bellido. La rápida actuación del dispositivo sanitario ubicado en la Avenida del Alcázar fue crucial para atender al afectado antes de su traslado al hospital.

Aunque se espera que las incidencias graves sean mínimas, el operativo está preparado para atender las eventualidades más comunes en eventos de esta magnitud, como desmayos o bajadas de tensión. Según datos de la propia Cruz Roja, el número de intervenciones durante el Domingo de Ramos se ha mantenido dentro de la normalidad de otros años, a pesar de las altas temperaturas.

La ocupación hotelera, por debajo de lo habitual

En el plano turístico, el alcalde ha mostrado una cauta satisfacción con los últimos datos de ocupación hotelera, aunque sin ocultar cierta preocupación. Las cifras han mejorado gracias a las reservas de última hora, situando la ocupación media para toda la semana en el 73 por ciento. Este dato supone una subida respecto a las previsiones iniciales, que estaban por debajo del 70 por ciento.

Otros años, la ocupación media ha estado más cerca del 85 o 90 por ciento que del 73 actual" José María Bellido Alcalde de Córdoba

Aun así, Bellido ha reconocido que la cifra está lejos de los registros de años anteriores a la pandemia. "Es verdad que otros años, esa cifra del 73 de ocupación media ha estado más cerca del 85, 90, que del 73", ha lamentado. El alcalde ha vuelto a señalar la reducción de frecuencias de la alta velocidad como un factor que sigue afectando negativamente a la llegada de visitantes a la ciudad durante sus días grandes.