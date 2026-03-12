López Campos visita la parte final de las obras del tramo de la Muralla de Lugo que se vino abajo: "Es un trabajo extraordinario"

López Campos visitó este jueves las obras que están a punto de culminar en la Rúa do Moucho

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha supervisado este jueves la fase final de los trabajos de restauración del lienzo interior de la Muralla romana de Lugo que se derrumbó hace poco más de un mes. Tras la visita, ha calificado el trabajo realizado como “extraordinario”.

López Campos ha recorrido la zona de la Rúa do Moucho, afectada por el derrumbe del pasado 7 de febrero, acompañado por el director xeral de Patrimonio, Ángel Miramontes; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el arquitecto Ignacio López de Rego, quien lleva cuatro décadas al cuidado del monumento.

"Los mecanismos han funcionado. Las obras están a punto de terminar", ha precisado el conselleiro sobre una inversión que se situará ligeramente por debajo de los 200.000 euros.

El Plan Director, la clave

El conselleiro ha explicado que, "sabiendo de la dificultad del reto, la respuesta fue extraordinaria". Atribuyó esta rápida reacción al Plan Director de la Muralla, que "establece los mecanismos" para "actuar ante situaciones de este tipo". Ha añadido que las acciones incluidas en este plan a menudo son “un trabajo silencioso”, pero permiten un conocimiento exhaustivo del monumento que deriva en que “la agilidad sea máxima”.

Sabíamos lo que había que hacer, no trabajábamos a ciegas" Ignacio López de Rego Arquitecto encargado del cuidado de la Muralla

Una visión compartida por el arquitecto López de Rego, quien ha afirmado que "se ha podido actuar tan rápidamente porque la Consellería ha facultado rápidamente los mecanismos para poder actuar", pero también gracias al trabajo previo del Plan Director. “Sabíamos lo que había que hacer, no trabajábamos a ciegas”, ha sentenciado.

Ramudo López Campos charla con Ignacio López de Rego

Estudio exhaustivo del monumento

López de Rego ha recordado que un grupo de profesionales trabaja "permanentemente sobre la Muralla". Estos estudios previos aportan información detallada sobre las “analíticas de los morteros”, los tipos de piedra empleados o la flora y la fauna que habita en el monumento. “Se ha hecho una catalogación de los seres vivos que habitan en la Muralla. Incluso hemos hecho mapas de los nidos de vencejos”, ha detallado.

Gracias a esta labor, se tiene un conocimiento preciso de las “patologías” que afectan al monumento, las cuales no siempre implican un “riesgo crítico”, así como de las partes más vulnerables. Esto permite un seguimiento continuo de “fisuras con un grado de desviación inferior a un centímetro” y la elaboración de un “planteamiento de trabajo” a “corto, medio y largo plazo”.

No podemos perder estos oficios tradicionales que nos dan la capacidad para resolver este tipo de situaciones" Ignacio López de Rego Arquitecto encargado del cuidado de la Muralla

Reconocimiento a los oficios y la unidad

El conselleiro también ha querido destacar el trabajo del equipo técnico y los profesionales que ejecutaron la obra. “No podemos perder estos oficios tradicionales que nos dan la capacidad para resolver este tipo de situaciones. En Galicia seguimos teniendo empresas de este tipo, con un importante valor”, ha recalcado. “Estamos realmente satisfechos del trabajo hecho y orgullosos del equipo técnico”, ha insistido.

Ramudo Canteros trabajando en la reconstrucción del muro que se vino abajo en la Rúa do Moucho

Finalmente, López Campos ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para solucionar el problema con celeridad, afirmando que en el cuidado del patrimonio “no hay colores políticos” y que “todos debemos trabajar unidos”.