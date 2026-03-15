Víctor Serrano, nutricionista, revela los factores de la obesidad que se esconden más allá de la comida: "El estrés y la falta de sueño son clave"

La obesidad es un problema de salud que afecta a millones de personas y que preocupa cada vez más a los profesionales sanitarios. Con motivo del reciente Día Nacional de la Obesidad, el dietista y nutricionista Víctor Serrano ha explicado las claves de esta enfermedad, que a menudo se simplifica en exceso.

Serrano insiste en que no es solo una cuestión estética, sino "un problema médico que afecta a la calidad de vida de muchas personas".

Según define el experto, la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por una "acumulación excesiva de grasa corporal" que impacta negativamente en la salud. El problema no reside en el peso o la apariencia, sino en cómo el exceso de tejido adiposo puede generar inflamación en el cuerpo, aumentando el riesgo de múltiples patologías.

Los motivos que van más allá del plato

Frente a la creencia popular de que la obesidad se debe simplemente a "comer demasiado o a la falta de voluntad", Serrano califica esta idea como "una visión muy simplificada y en muchas ocasiones, injusta".

La realidad es que se trata de una enfermedad multifactorial en la que, si bien la alimentación y el ejercicio son importantes, también intervienen la genética, el estrés, la falta de sueño, las hormonas y el entorno social.

Esa es una visión muy simplificada y en muchas ocasiones diría que injusta" Víctor Serrano Dietista y nutricionista

El experto destaca la existencia de un "entorno obesogénico", que favorece el aumento de peso. Aspectos como pasar muchas horas sentados, el uso constante del coche, trabajar frente a pantallas y el acceso ilimitado a alimentos hipercalóricos crean un desequilibrio que antes no existía, cuando "había que salir a cazar" para conseguir comida.

Riesgos asociados y el reto de la obesidad infantil

Una de las mayores preocupaciones es el aumento de la obesidad infantil, ya que los niños con sobrepeso tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta. Por ello, Serrano subraya que "la clave está en la educación nutricional desde edades tempranas", un trabajo que debe empezar en casa con el apoyo de los padres y reforzarse en la escuela.

La clave está en la educación nutricional desde edades tempranas" Víctor Serrano Nutricionista y dietista

Los problemas de salud directamente asociados a la obesidad son numerosos y graves. Entre ellos se encuentran la diabetes tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso, el daño en las articulaciones por el exceso de peso y alteraciones en el sistema hormonal. Además, Serrano recuerda el fuerte impacto psicológico, que puede incluir "estigma social, baja autoestima, ansiedad y un apetito desmesurado".

El camino hacia una solución real y sostenible

El nutricionista advierte sobre las famosas "dietas milagro". Aunque pueden ofrecer resultados a corto plazo, su naturaleza restrictiva las hace insostenibles, provocando un efecto rebote en el que se recupera el peso perdido e incluso se gana más. La solución, afirma, es entender la alimentación como "un proceso a largo plazo basado en crear hábitos y no en soluciones rápidas".

El papel del dietista-nutricionista es fundamental en este proceso. Este profesional ayuda a diseñar un plan nutricional individualizado y realista, adaptado al estilo de vida de cada persona. El objetivo no es solo perder peso, sino "mejorar la salud metabólica y la relación del paciente con la comida" para asegurar una buena calidad de vida.

Pixabay Un chico durmiendo

Como punto de partida, Serrano ofrece recomendaciones sencillas: aumentar el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras y legumbres; reducir los ultraprocesados y bebidas azucaradas; y moverse más, intentando alcanzar un mínimo de 10.000 pasos diarios. Junto a la dieta y el ejercicio, destaca un tercer pilar fundamental: asegurar un buen descanso y aprender a controlar el estrés.

Para quienes se frustran al no ver resultados rápidos, el experto aconseja "paciencia" y centrarse en los hábitos en lugar de en la báscula. Una pérdida de peso saludable y sostenible se sitúa en torno a los "300 o 500 gramos a la semana". El mensaje final es claro: la obesidad es una enfermedad compleja que requiere "comprensión, educación y apoyo", y como sociedad, es necesario fomentar hábitos de vida saludables a largo plazo.