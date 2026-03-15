Un incendio devora una vivienda en Alguazas y moviliza a los servicios de emergencia

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 han alertado a las 13:16 horas de este mediodía de un incendio declarado en una vivienda situada en la Calle Mayor del municipio de Alguazas.

La Policía Local de Alguazas ha confirmado el suceso y ha solicitado la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Los efectivos se han desplazado al lugar y han procedido a la extinción del fuego, que se ha saldado con cuantiosos daños materiales en la vivienda sin que haya habido que lamentar heridos.