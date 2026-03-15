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Un incendio devora una vivienda en Alguazas y moviliza a los servicios de emergencia

El fuego ha causado cuantiosos daños materiales en el inmueble pero, afortunadamente, no se han registrado heridos

Los Bomberos en Alguazas

112 Región de Murcia

Los Bomberos en Alguazas

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 han alertado a las 13:16 horas de este mediodía de un incendio declarado en una vivienda situada en la Calle Mayor del municipio de Alguazas.

La Policía Local de Alguazas ha confirmado el suceso y ha solicitado la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Los efectivos se han desplazado al lugar y han procedido a la extinción del fuego, que se ha saldado con cuantiosos daños materiales en la vivienda sin que haya habido que lamentar heridos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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