Jordi Bombardó, experto inmobiliario: "La inseguridad jurídica justifica que muchos propietarios duden de ofrecer su vivienda en alquiler"

El mercado inmobiliario español se encuentra en un momento de escasez y rotura de stock debido a una acuciante falta de oferta. Así lo ha advertido el experto Jordi Bombardó, de JBM Servicios Inmobiliarios, en el programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado que la situación actual es consecuencia de no haber satisfecho las necesidades del mercado "durante muchísimo tiempo".

Las claves: inseguridad y falta de producción

Bombardó ha detallado que este problema no es exclusivo de una región como Castellón, sino que se extiende a nivel nacional, ya que la situación 'no difiere mucho de de otras ciudades'. La escasez afecta a todo tipo de inmuebles, con poca oferta tanto para la venta como para el alquiler. 'Es un problema de falta de escasez', ha señalado el experto para subrayar la gravedad de la crisis de oferta actual.

Uno de los principales factores que agravan esta situación es la okupación ilegal. Según Bombardó, 'la inseguridad jurídica justifica el que muchos propietarios duden de ofrecer su vivienda en alquiler', lo que reduce drásticamente el parque de viviendas disponibles y tensiona aún más los precios.

La inseguridad jurídica justifica el que muchos propietarios duden de ofrecer su vivienda en alquiler" Jordi Bombardó JBM Servicios Inmobiliarios

Esta tormenta perfecta de poca oferta y alta necesidad tiene un efecto directo en los bolsillos de los ciudadanos. El experto ha recordado que el resultado es una subida generalizada de los precios, una consecuencia de 'la ley implacable de oferta y demanda de mercado'.

Una llamada al cambio legislativo

La solución, para Bombardó, pasa por un cambio legislativo que debe impulsarse desde el Gobierno central. En este sentido, reclama medidas concretas para dar 'facilidades a aquellos que facilitan la vivienda', tanto a los propietarios como a los promotores inmobiliarios que producen la 'tan escasa' vivienda de obra nueva.

El responsable de JBM Servicios Inmobiliarios ha sido claro en su petición, afirmando que es fundamental 'proteger al propietario, incentivarlo, y penar a aquel que incumple la ley ocupando la propiedad privada'. A su juicio, la regulación actual 'no acaba de llegar a algo productivo', por lo que urge a tomar medidas.

Jordi Bombardó de JBM Servicios Inmobiliarios en COPE

La importancia del asesoramiento profesional

Finalmente, Jordi Bombardó ha insistido en la importancia de contar con ayuda experta en un contexto tan complejo. Ha recomendado a toda persona interesada en comprar o vender que se apoye en un 'profesional inmobiliario para que le conduzca por la senda de la seguridad y el éxito', comparando la situación con la de quien 'pretenda hacer un proyecto de construcción de una casa' sin ser arquitecto.