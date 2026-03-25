Los ganaderos gallegos se plantan y amenazan en Lugo con "tirar la leche" por la bajada de precios

Decenas de ganaderos convocados por Agromuralla se concentraron este miércoles a las puertas de la fábrica de Puleva en Lugo

Decenas de ganaderos, convocados por la asociación Agromuralla, que agrupa a más de cuatrocientos productores de leche de toda Galicia, se han concentrado este miércoles a las puertas de la planta de Puleva en Lugo. El motivo es expresar su profundo malestar por las ofertas a la baja presentadas por las industrias para la renovación de los contratos lácteos, que vencen en su mayoría a finales de este mes.

Cedida Un grupo de ganaderos se concentró este miércoles ante la fábrica de Puleva, en Nadela, para expresar su malestar por la rebaja del precio de la leche en origen

Una rebaja “inasumible”

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha asegurado que los socios de la organización están dispuestos “a tensar la cuerda lo que haga falta”. Califica la rebaja que pretenden aplicar las industrias como absolutamente “inasumible”, especialmente en un momento en que los costes de producción están subiendo como consecuencia de la guerra en Irán.

Habrá que llegar a donde haya que llegar" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

En este contexto, Rodríguez ha afirmado que “habrá que llegar a donde haya que llegar” para evitar la bajada de precios. Ha confirmado que algún productor ha recibido “puntualmente” ofertas que suponen una caída de hasta “once céntimos de euro por litro de leche”. Sin embargo, precisa que “la mayoría está recibiendo ofertas con una rebaja en el precio que se mueve entre los 7 y los 9 céntimos por litro”, aunque algunas industrias la han limitado a “5 o 6 céntimos”.

No descartan tirar la leche

La presidenta de Agromuralla insiste en que ninguna rebaja está justificada en este momento. Por ello, si la industria persiste en mantener esos precios, los ganaderos “no descartan” incluso “tirar la leche”. Esta medida de presión supondría, evidentemente, “una pérdida para las granjas”, pero Rodríguez matiza que sería “una pérdida que se recuperaría en un plazo más o menos corto si el precio llega a donde nosotros pensamos que tiene que llegar”.

La industria no puede funcionar si no tiene leche" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

La representante de los ganaderos ha concluido recordando el punto clave de su estrategia de presión, al sentenciar que la industria “no puede funcionar si no tiene leche”.