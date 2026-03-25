El proyecto de Peleteiro: una "ocasión perdida" para revitalizar el Ensanche de Santiago

El pleno del Concello de Santiago incluye, para la sesión de este jueves, un paso definitivo para la urbanización de la parcela de el antiguo colegio de Peleteiro situado en el céntrico barrio compostelano del Ensanche y que lleva abandonado desde el 2009, año en el que se trasladaron las instalaciones educativas. Desde entonces sufre un abandono que podría terminar en breve aunque la propuesta que se votará ese jueves 26 por parte de la corporación municipal no contenta a todo el mundo.

De hecho, arquitecto Santiago Barral Salcedo, en representación de la asociación Raigame, ha calificado el proyecto de ocasión perdida para Santiago, explica que es un modelo de ciudad desfasado. La asociación critica los pocos servicios públicos, que consideran clave para dinamizar el Ensanche, uno de los barrios más densamente poblado de la ciudad.

COPE Fachada del edificio de Peleteiro

Además, aunque en conversaciones anteriores había mayor voluntad de consensuar, la asociación desmiente el supuesto consenso entre Concello y vecinos: "no es cierto lo que se ha publicado, de que existe un consenso pleno con las asociaciones vecinales, de comerciantes, con las asociaciones representativas de la ciudad", afirma Barral. Critica la falta de voluntad para negociar y una actuación con cierto oscurantismo y celeridad por parte del gobierno local para aprobar la modificación. La asociación lamenta no haber podido mantener un contacto directo con la corporación actual antes del pleno.

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Un proyecto insuficiente para el Ensanche

El proyecto contempla solo 900 metros cuadrados de dotaciones públicas, una cifra que la asociación considera claramente insuficiente para un barrio que ha quedado huérfano de equipamientos socioculturales. Proponen dinamizar estos espacios para dar servicio no solo a los residentes del Ensanche, sino también a la población flotante que acude diariamente a trabajar o a pasar su tiempo de ocio en la zona.

Otro de los puntos de fricción es la previsión de 400 plazas de aparcamiento sin informes de movilidad que evalúen su impacto. Barral señala la contradicción de esta medida con la humanización de espacios cercanos que promueve el propio Concello, lo que podría aumentar el tráfico en lugar de reducirlo.

La vía judicial como última opción

El arquitecto se muestra pesimista sobre el pleno de este jueves y cree que "es bastante probable que se apruebe el plan", lamenta que una oportunidad estratégica para la ciudad se pierda por la prisa con la que se está gestionando en plan. El colectivo teme que el hartazgo ciudadano, tras más de 20 años de abandono del solar, juegue en contra y lleve a aceptar cualquier solución.

Aunque su intención es seguir insistiendo en una solución consensuada, la asociación no descarta ninguna opción si el plan sigue adelante. Si es necesario, estudiarán la vía judicial. Barral concluye cuestionando por qué no se atienden las demandas vecinales para mejorar las dotaciones públicas si el solar pertenece ahora a una empresa pública, sin la presión lucrativa de un privado.