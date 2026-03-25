Pet Shop Boys eligen Valencia para su gran regreso a España en 2026

El icónico dúo británico Pet Shop Boys ha anunciado su esperado regreso a los escenarios españoles. La cita será el próximo 23 de julio en el Roig Arena de Valencia, como parte de su aclamada gira internacional “Dreamworld: The Greatest Hits Live”. Este concierto no solo marca su primera actuación en España en 2026, sino también su vuelta a la capital del Turia después de diecinueve años de ausencia.

Cuatro décadas de himnos pop

Formado por Neil Tennant y Chris Lowe, el dúo ha definido el sonido del pop electrónico durante cuatro décadas. Desde que firmaron con Parlophone Records en 1985, han acumulado una impresionante lista de éxitos, con 22 singles en el Top 10 de Reino Unido y cuatro números uno. Su trayectoria incluye 15 álbumes de estudio y el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords como el dúo británico más exitoso de la historia.

Su influencia en la música ha sido reconocida con prestigiosos galardones, como el premio “Outstanding Contribution to Music” en los BRIT Awards de 2009. Además, han sido cabezas de cartel en algunos de los festivales más importantes del mundo, como Glastonbury, Primavera Sound y Sónar Barcelona, consolidando su estatus de leyendas.

Un espectáculo de ‘pop musical theatre’

Los conciertos de Pet Shop Boys son conocidos por su innovadora puesta en escena, definida por ellos mismos como “pop musical theatre”. Esta propuesta visual ha sido posible gracias a la colaboración con renombrados directores y artistas como Derek Jarman, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood o Es Devlin, quienes han contribuido a crear espectáculos inolvidables.

Más allá de sus propios éxitos, Tennant y Lowe han dejado su huella colaborando como autores y productores para estrellas de la talla de Madonna, David Bowie o Noel Gallagher. Su creatividad también se ha extendido al teatro, siendo los autores del exitoso musical del West End londinense “Closer to Heaven”.

Entradas a la venta

Para los fans que no quieran perderse esta cita única, ya está disponible un registro en la web de Roig Arena para acceder a la preventa exclusiva. Esta tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 10:00h. La venta general de entradas se activará un día después, el viernes 27 de marzo a las 10:00h, a través de la web oficial del recinto.