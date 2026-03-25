La verdura de la huerta de Tudela 'conquista' a Ayuso y Almeida: "Se fueron completamente sorprendidos"

Madrid ha sido el escenario elegido para la presentación de la Fiesta de la Verdura de Tudela. En una espectacular degustación, cuatro cocineros han interpretado en directo varias creaciones basadas en las excelentes verduras de la ribera de Navarra. El evento ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha mostrado su satisfacción por el "objetivo cumplido" de llevar a la capital "la gran imagen de marca que tenemos en Tudela y en La Ribera". La presentación contó con chefs de prestigio como Paco Roncero, con dos estrellas Michelin, y tuvo lugar en el Hotel Santo Mauro, que el alcalde calificó como "la embajada de Tudela en Madrid".

Un escaparate de primer nivel

Toquero ha destacado que el evento supone un "esfuerzo tanto personal como económico importante" para el Ayuntamiento. También ha señalado que la iniciativa se realiza "sin ningún tipo de ayuda del gobierno de Navarra", a diferencia de otras comunidades como La Rioja. "Para nosotros es demostrar que la segunda fiesta por importancia de Navarra tras los San Fermines hay que potenciarla", ha añadido.

Donde mejor se comen es en su sitio de origen y es en Tudela, en la Ribera" Alejandro Toquero Alcalde de Tudela

Dos semanas de fiesta y gastronomía

La 32ª edición de las Fiestas de la Verdura de Tudela se celebrará del 17 de abril al 3 de mayo de 2026. Durante casi tres semanas, la ciudad acogerá más de 200 actividades de todo tipo: gastronómicas, culturales, deportivas y musicales. "El que viene, y sobre todo el que viene por primera vez, se va gratamente sorprendido", ha asegurado el alcalde.

Según el alcalde, que se sentó junto a ellos, tanto Ayuso como Almeida "se fueron completamente sorprendidos". Degustaron platos como una "diosa de alcachofa" y un "arroz con borraja", elaboraciones que presentan la verdura de una forma innovadora. Toquero aprovechó para invitarlos a Tudela, porque "las verduras están muy bien, pero donde mejor se comen es en su sitio de origen y es en Tudela, en la Ribera".

Ahora está en los restaurantes más exclusivos y en las cartas más exclusivas" Alejandro Toquero Alcalde Tudela

El evento también ha servido para constatar el creciente protagonismo de las verduras en la alta cocina. "Antiguamente, las verduras eran como un acompañamiento de carne o pescado, y ahora está en los restaurantes más exclusivos", ha explicado Toquero. Para el alcalde, ver la "alcachofa de Tudela" en una carta es garantía de que un producto es "top".