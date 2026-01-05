Los Reyes Magos llevan la ilusión a los niños ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide

Los Reyes Magos se reunieron con los niños ingresados en planta

La magia de la Navidad ha llegado en la mañana de este lunes al Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. A las 10:00 horas, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hacían su entrada en el centro ante la mirada expectante de niños, familiares y profesionales sanitarios.

A su llegada, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por una comitiva de la dirección del centro, encabezada por José Lorenzo Muñoz, director de Atención Hospitalaria; Soledad Brage, directora de Procesos de Soporte; Isabel Turnes, directora de Enfermería; y Laura Almeida, supervisora de Humanización.

La visita ha sido posible gracias a la organización de las supervisoras de enfermería de Pediatría, Carmen Galego Novo y Yolanda Durán Diéguez, quienes, junto a sus equipos, coordinaron todo lo necesario para que Sus Majestades pudieran realizar su labor con facilidad.

Un recorrido lleno de sonrisas

Durante aproximadamente dos horas, los Reyes Magos recorrieron diferentes servicios del hospital para asegurar que ningún niño se quedara sin su detalle:

Plantas de Pediatría: Donde visitaron a los menores ingresados.

Obstetricia: Para conocer y dar la bienvenida a los recién nacidos.

Urgencias Pediátricas: Repartiendo caramelos y regalos entre quienes se encontraban en el servicio.

Además de los pacientes, los hijos de los trabajadores del hospital también pudieron disfrutar de este encuentro tan especial.

Momentos de alegría compartida

La presencia de Sus Majestades ha supuesto un respiro de optimismo en la rutina hospitalaria. Tanto pacientes como acompañantes y el propio personal trabajador han vivido un momento de gran carga emotiva que, en palabras de los organizadores, ayuda a rememorar la ilusión de las noches de Reyes de la infancia.

Tras finalizar su recorrido en el Marcide, los Reyes han continuado su camino para cumplir con su apretada agenda en este 5 de enero.