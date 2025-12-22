El PP de María Guardiola gana en Extremadura sin mayoría absoluta: "Los extremeños han rechazado los bulos y la corrupción"

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque solo ha conseguido un escaño más, hasta 29, y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás-, mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía.

El PP de María Guardiola, que buscaba la mayoría absoluta (33), logra 29 escaños y logra un porcentaje de apoyo del 43,12 %, más de cuatro puntos porcentuales sobre los logrados en 2023.

Los populares se han impuesto en votos en las principales ciudades extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena, en la que el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, fue alcalde durante más de veinte años.

Los socialistas extremeños, que hace dos años y medio lograron 28 escaños y fueron la fuerza política más votada, nunca habían bajado de la barrera de los 20 diputados. La caída de apoyos es de 14 puntos porcentuales al pasar de casi el 40 % en 2023 al 25,77 % de este domingo.

De hecho, el PSOE extremeño pierde más de 100.000 votos en el conjunto de la región.

Aunque el PP ha logrado más apoyos y ha subido en porcentaje de sufragios, Vox, encabezado por Óscar Fernández Calle, es el partido que más crece tanto en el numero de escaños como en votos. De los cerca de 49.800 votos de 2023 pasa a los casi 85.000 en esta jornada electoral.

La subida es de 8,83 puntos porcentuales, pues crecen del 8,13 % al 17 %, lo que le ha permitido subir su representación parlamentaria hasta los 11 escaños, seis más de los que tenía hasta ahora.

Unidas por Extremadura, coalición electoral formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, logra su mejor resultado en unos comicios autonómicos extremeños, pues contará con siete escaños, cuatro más.

Bajo el liderazgo de Irene de Miguel (Podemos), la coalición ha obtenido alrededor de 54.000 votos frente a los cerca de 36.850 de hace dos años y medio. Sobrepasa la barrera del 10 % de apoyos del electorado extremeño al subir más de 4,20 puntos porcentuales.

Los partidos regionalistas, con hasta tres formaciones distintas, pierden respaldo electoral y entre todos no alcanzan los 10.000 votos.