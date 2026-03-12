La invasión de jabalíes que tiene atemorizados a los vecinos de Vallvidrera

Los jabalíes campan a sus anchas por Vallvidrera. Su presencia, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un problema de seguridad y convivencia que genera una creciente preocupación entre los vecinos del barrio, ubicado en el Parque Natural de Collserola.

Clara, miembro de la Asociación de Vecinos de Vallvidrera, explica que, aunque están acostumbrados a convivir con la fauna local, la situación actual es insostenible. "La población se ha multiplicado y no está controlada", lamenta, describiendo un escenario de incidentes constantes y suciedad.

Una convivencia cada vez más difícil

Uno de los principales focos del problema son los residuos. Los jabalíes se dedican a volcar los contenedores y a romper las bolsas de basura, esparciendo los desperdicios por la calle. Según relata Clara, el Ayuntamiento cambió las papeleras, pero el problema persiste porque "no se vacían con la frecuencia necesaria".

A la suciedad se suman los riesgos para la integridad física. Los vecinos han reportado diversos incidentes con personas y vehículos, además de accidentes de tráfico provocados por los animales que cruzan la carretera. "Vivimos con cierto miedo", admite la portavoz vecinal.

Encuentros en primera persona

Tuve que abandonar el bolso, apartarme corriendo y encerrarme en el coche" Clara, miembro de la Asociación de Vecinos de Vallvidrera

Clara ha vivido en primera persona el temor a un encuentro directo. El pasado diciembre, al salir de una representación teatral, fue perseguida por tres jabalíes. "Tuve que abandonar el bolso, apartarme corriendo y encerrarme en el coche", narra. Los animales destrozaron sus pertenencias en busca de restos de comida que llevaba para sus hijos.

No fue su único susto. En otra ocasión, durante una comida en un jardín, varios jabalíes se acercaron a la mesa. Explica que el objetivo de los animales no son las personas, sino la comida, pero la situación genera un riesgo evidente. "Al final es eso, abandonar lo que portas y tú intentar protegerte", resume sobre la reacción instintiva en estos casos.

Estos encuentros son más frecuentes al atardecer. "A partir de las siete de la tarde ya los puedes ver por la carretera y la plaza", detalla Clara, quien añade que casi siempre se mueven en familia o en grupos de al menos dos.

La peste porcina agrava la situación

La crisis de los jabalíes se ha visto agravada por las restricciones de la peste porcina en Collserola desde noviembre. Clara señala que muchos negocios locales, especialmente la restauración, han visto caer su facturación al perder la clientela de excursionistas y ciclistas. Menciona el caso del emblemático restaurante Casa Trampa, cuya viabilidad se ha visto comprometida.



​Restrición para poder pasear por Collserola

Los vecinos no entienden por qué se aplican estas restricciones de forma generalizada, afectando a locales del núcleo urbano, mientras el parque de atracciones del Tibidabo sigue funcionando. Para Clara, esto es una muestra de la falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas, lo que dificulta una gestión efectiva del problema y genera una "fuente de ira e injusticia".

A pesar de la gravedad, los residentes no han recibido instrucciones claras sobre cómo actuar. "Llamas a la Guardia Urbana, pero para cuando llegan, los jabalíes ya no están", lamenta Clara. Los vecinos de Vallvidrera piden soluciones urgentes para poder recuperar la tranquilidad en un barrio donde la convivencia con la naturaleza se ha vuelto, por momentos, una pesadilla.