La 'plantà' se adelanta cada vez más en Valencia: las fallas conquistan las calles antes de la tradicional noche del 15 de marzo

El ritmo de las Fallas de Valencia ha cambiado. La tradicional 'plantà', el acto de erigir los monumentos que históricamente culminaba en la noche del 15 de marzo, se adelanta cada vez más. Un ejemplo de esta nueva realidad se vive en el corazón de la ciudad, en la plaza del Mercado Central, donde la falla 'Indiotades' ya está prácticamente montada, como ha constatado el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia' con Carles Villeta.

Un cambio forzado por la agenda

Esta anticipación, que para algunos resta magia y sorpresa, se ha convertido en una necesidad. Pepe Arnau, delegado de monumento de la falla del Mercado Central, explica que los artistas no dan abasto. "Conforme están ahora las fallas, el montaje de una falla cuesta y como tienen cinco fallas que montar, a todos no les da tiempo", reconoce Arnau, quien concluye con resignación: "No queda otra".

En la comisión número uno del censo fallero, la falla es el eje central. Pepe Arnau lo deja claro con una declaración de principios: "Primero pagamos la falla, y lo que sobre para fiesta. Si no hay dinero, no se hace tanta fiesta, pero el monumento es el monumento".

Redacción COPE Valencia Falla Plaça Mercat Central

La emoción de ver el monumento en pie

A pie de monumento, la fallera mayor, Sonia Blasco, no puede ocultar su entusiasmo al ver la obra casi finalizada. "Ayer cuando la vi plantada superó mis expectativas, fue una energía que me vino de que ya estamos en fallas, de que esto ya es real", ha confesado emocionada.

La fallera mayor ha explicado que la visión de la falla en su emplazamiento definitivo, junto a La Lonja y el Mercado Central, es muy diferente a verla en el taller. Tanto es así que el día anterior no dudó en participar activamente: "Ayer estuve con ellos y tuve el privilegio de poder plantarla y ver a mi familia, a toda mi comisión también aquí, fue muy bonito".

Con los días grandes a la vuelta de la esquina, Sonia tiene claro cuál es el momento más esperado de su reinado. "Pasar la ofrenda creo que va a ser lo más especial, porque voy a tener a toda mi comisión acompañándome, y para mí ese momento es algo tan único, tan valenciano, tan nuestro", ha afirmado.

Convivencia de la fiesta

Estar en un enclave único de Valencia también implica una convivencia constante con los ríos de gente que visitan la ciudad. Lejos de ser una molestia, desde la comisión lo ven con buenos ojos. "Nos agrada muchísimo, sobre todo cuando van a la mascletà o cuando vienen de la mascletà, que son ríos de gente, y ven nuestro monumento", señala Pepe Arnau.

La comisión también ha adaptado su forma de celebrar. Hace tres años decidieron eliminar las verbenas al aire libre. Arnau ha explicado que "era más el problema de la verbena que lo que se sacaba de rendimiento". Ahora, la fiesta se concentra por la tarde y "dentro de la carpa", donde no molestan a nadie.

Con la falla 'Indiotades' compitiendo en la difícil categoría de primera A, la comisión mantiene la ilusión por conseguir un buen premio. "El año pasado nos dieron el 10, este año esperemos del 9 para arriba", comenta Arnau con esperanza, mientras la ciudad entera empieza a respirar el ambiente inconfundible de las Fallas.