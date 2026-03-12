Sorprendentes declaraciones sobre el Granada CF de Gael, jugador del Andorra

Gael, defensa central del Andorra, el próximo rival del Granada, ha hablado del equipo rojiblanco. En la mayoría de sus manifestaciones ha mantenido el tono habitual en este tipo de comparecencias, pero ha realizado una afirmación que llama la atención: "El Granada está llamado a estar entre los cinco o seis primeros". Contrasta esta afirmación con la situación del equipo de Pacheta, que desde principios de temporada lucha por la permanencia, pero tal vez ponga de manifiesto cómo se ve al equipo cuando se lo contempla en la distancia.

demasiadas dudas

El Granada prepara el partido del próximo domingo ante el Andorra con muchísimas interrogantes derivadas de los futbolistas que tienen dificultades físicas. No hay ningún futbolista definitivamente descartado para este encuentro. Conforme avance la semana se pueden ir despejando más dudas. Se espera un buen ambiente en el Nuevo Los Cármenes debido a la oferta de poner a disposición de cada abonado cuatro localidades al precio de quince euros. Independientemente del marcador, el equipo no entrará en zona de descenso.