COPE
Podcasts
Deportes Granada
Deportes Granada

Sorprendentes declaraciones sobre el Granada CF de Gael, jugador del Andorra

La titularidad o no de Trigueros es una de las decisiones más importantes que debe adoptar Pacheta para este partido

Rubén Alcaraz, que es duda para el partido de este domingo, junto al goleador del Andorra Kim MInsu
00:00
Descargar
La Liga

Rubén Alcaraz, que es duda para el partido de este domingo, junto al goleador del Andorra Kim MInsu

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura34:57 min escucha

Gael, defensa central del Andorra, el próximo rival del Granada, ha hablado del equipo rojiblanco. En la mayoría de sus manifestaciones ha mantenido el tono habitual en este tipo de comparecencias, pero ha realizado una afirmación que llama la atención: "El Granada está llamado a estar entre los cinco o seis primeros". Contrasta esta afirmación con la situación del equipo de Pacheta, que desde principios de temporada lucha por la permanencia, pero tal vez ponga de manifiesto cómo se ve al equipo cuando se lo contempla en la distancia.

demasiadas dudas

El Granada prepara el partido del próximo domingo ante el Andorra con muchísimas interrogantes derivadas de los futbolistas que tienen dificultades físicas. No hay ningún futbolista definitivamente descartado para este encuentro. Conforme avance la semana se pueden ir despejando más dudas. Se espera un buen ambiente en el Nuevo Los Cármenes debido a la oferta de poner a disposición de cada abonado cuatro localidades al precio de quince euros. Independientemente del marcador, el equipo no entrará en zona de descenso.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 12 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking