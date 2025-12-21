Jorge Bustos: "Sánchez, ¿por qué elegiste a Miguel Ángel Gallardo estando imputado?, ¿por qué el cierre de la central de Almaraz?"

Jorge Bustos ha lanzado una serie de preguntas al aire dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de los últimos acontecimientos políticos. Bustos ha cuestionado la decisión de Sánchez de elegir a Miguel Ángel Gallardo como candidato "estando imputado", y se pregunta por qué el presidente "se ha volcado personalmente en una campaña que estaba condenada al fracaso", ya que a su juicio, "solo su presencia podía empeorarla".

El cierre de Almaraz

Uno de los puntos clave de la crítica de Bustos es el anuncio del cierre de la central nuclear de Almaraz. El periodista ha recordado que los municipios que dependen económicamente de la planta, tanto de izquierdas como de derechas, se han unido para solicitar una prórroga y extender la vida útil de la instalación. "Se han conjurado para pedir una prórroga, para prolongar la vida de la central", ha señalado Bustos, poniendo de manifiesto la contradicción entre la decisión del Gobierno y la voluntad de la región.

Un tren decente para los extremeños

Las infraestructuras en Extremadura han sido otro de los temas centrales. Bustos ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, su actividad en redes sociales en lugar de solucionar los problemas de la región. En este sentido, se ha preguntado: "¿Por qué Óscar Puente se preocupa más de hacer tweets ofensivos que de ponerles un tren decente a los extremeños?".

Mimos a Puigdemont

Finalmente, el periodista ha puesto el foco en lo que considera un trato desigual entre territorios. Bustos ha comparado la atención que el Gobierno presta a Cataluña y a sus líderes con el abandono que, a su parecer, sufren otras autonomías más desfavorecidas. "¿Por qué tantos mimos a Puigdemont y tan pocos a las autonomías más desfavorecidas?", ha sentenciado, dejando la pregunta en el aire para una reflexión posterior.

EN CLAVE NACIONAL

Las elecciones autonómicas en Extremadura tienen una importancia política que trasciende el ámbito regional. Se trata de una comunidad históricamente vinculada a mayorías estables —durante décadas gobernada por el PSOE— y que en los últimos ciclos electorales se ha convertido en un termómetro del cambio político en el interior del país. Su peso simbólico es clave: Extremadura refleja el pulso del mundo rural, el reto de la despoblación, la dependencia de los fondos europeos y el impacto real de las políticas sociales y de empleo, factores que influyen directamente en el debate nacional.

Además, el resultado en Extremadura puede leerse en clave estatal por su capacidad para anticipar pactos, equilibrios parlamentarios y tendencias de voto. El avance del Partido Popular en la región, la fragmentación del espacio político y la posible necesidad de acuerdos con otras fuerzas convierten estas elecciones en una prueba de gobernabilidad.

En un contexto de polarización y bloques cada vez más definidos, lo que ocurra en Extremadura no solo determina quién gestiona la Junta, sino que envía un mensaje claro sobre hacia dónde se inclina una parte significativa del electorado español y qué modelos de gobierno ganan o pierden respaldo.