La Generalitat impulsa a la ganadería extensiva con la eliminación de impuestos y 38 millones en ayudas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las explotaciones de ganado extensivo. Esta medida se enmarca dentro de la nueva Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2030, que recoge 70 medidas para asegurar la rentabilidad y el futuro del sector. El anuncio ha tenido lugar durante la presentación de la estrategia en una explotación de ovejas guirras en Massarrojos, con la presencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Un sector estratégico con grandes retos

Durante su intervención, el jefe del Consell ha destacado los principales retos de la ganadería extensiva, como el aumento de costes, el exceso de burocracia, la baja rentabilidad y la falta de relevo generacional. Pérez Llorca ha calificado este sector como estratégico para la Comunitat Valenciana y ha manifestado el compromiso del Consell por "proteger, ayudar y fomentar este oficio para que no se pierda".

Para hacer frente a estos desafíos, Pérez Llorca ha subrayado el apoyo económico del Consell para aumentar la rentabilidad. Ha detallado las ayudas convocadas por la Generalitat, que incluyen 9 millones de euros para la modernización de explotaciones ganaderas y 29 millones para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. El president ha remarcado el compromiso por "incentivar que los jóvenes se sumen a este oficio" reconociendo "la cultura del esfuerzo".

Medidas clave de la nueva estrategia

El plan pone un fuerte acento en la simplificación administrativa y la bajada de impuestos para impulsar el crecimiento. En esta línea, se ha destacado el impulso de la Oficina Virtual Veterinaria, una herramienta clave para que los ganaderos realicen trámites sin desplazarse. Además, Pérez Llorca ha defendido la necesidad de realizar controles "con rigor", pero entendidos como "un mecanismo de colaboración y no solo de fiscalización".

La promoción de la calidad y el consumo de los productos es otro de los ejes. En referencia a la campaña, el president ha remarcado que "cuando los productos tienen tanta calidad, lo mejor es tener una marca que los diferencie de los demás". Ha incidido también en la necesidad de que la sociedad "sepa que esos productos les van a proporcionar salud y bienestar".

Hoja de ruta 2026-2030

La Estrategia Valenciana de Ganadería Extensiva se articula sobre tres pilares de transformación: Gestión y Competitividad, Territorio y Medio Ambiente, y Sociedad y Mercado. Estos pilares desarrollan once líneas de actuación que incluyen desde la mejora de la Oficina Virtual Veterinaria y la flexibilización de inspecciones, hasta el refuerzo de personal en las Oficinas Comarcales Agrarias.

El plan también prevé facilitar el acceso a pastos en montes públicos, impulsar el uso de paja de arroz, reactivar las Comisiones Territoriales de Pastos y apoyar la trashumancia. Se contemplan ayudas al pastoreo para prevención de incendios, el refuerzo de la ganadería ecológica, la promoción de la Formación Profesional Ganadera y la creación de un grupo de trabajo para coordinar la implementación de la estrategia.