El PSOE de Gallardo, ante su peor resultado electoral de la historia en Extremadura: "No se ha conseguido movilizar a los progresistas"

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido "los muy malos resultados" logrados en las elecciones, pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, María Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas.

En su comparecencia tras conocerse los resultados, en los que el PSOE ha perdido diez escaños en la Asamblea extremeña, Gallardo se ha remitido a la reunión de la Ejecutiva regional que mañana analizará los resultados antes de despejar dudas sobre su futuro político.

Además, al ser preguntado si su condición de procesado en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz, ha dicho que los resultados de los comicios no se deben "a una sola cuestión".

EFE El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo antes de comparecer tras conocer los resultados electorales extremeños

En Ferraz reconocen además que la situación del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de Badajoz, no ha ayudado.

Fuentes socialistas apuntan a que con los primeros datos de participación ya venían presintiendo que los resultados no serían buenos para su partido, y es que estos comicios son los peores números de la historia de la democracia en la región extremeña.

Asumen así que muchos votantes del PSOE "se han quedado en casa".