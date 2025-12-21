Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) crece hasta los 7 escaños y pide a Guardiola un paso al lado si tiene "un mínimo de decencia"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia del Gobierno extremeño, Irene de Miguel, ha afirmado que la confluencia será "la mayor oposición" que la derecha encontrará en la región y ha instado a la popular María Guardiola a dar un paso al lado si tiene "un mínimo de decencia".

"Somos luz de esperanza para la izquierda transformadora de nuestro país", ha manifestado De Miguel, acompañada por miembros de su candidatura tras cosechar tres diputados más en las elecciones autonómicas de este domingo, al pasar de cuatro a siete.

"Sabíamos que estábamos sembrando y que algún día cosecharíamos y ha llegado ese momento", ha resaltado en declaraciones a los medios en el Hotel Velada de Mérida, desde donde ha seguido el escrutinio de esta jornada electoral.

Ha manifestado a quienes han depositado la confianza en la coalición -integrada por Podemos, IU y Alianza Verde- que nos les defraudará y que seguirán trabajando "con más fuerza", y ha achacado los resultados de esta noche para Unidas por Extremadura no a una cuestión coyuntural, sino a "muchos años de esfuerzo".

"La derecha pensaba que la izquierda transformadora estaba vencida y les hemos demostrado que no, que nos hemos levantado y que vamos a seguir siendo la mayor oposición que van a encontrar en esta tierra, que vamos a seguir peleando y creciendo", ha aseverado.

En esta línea, ha indicado que seguirán manteniendo una oposición firme y ha destacado que el camino es la unidad que representa la confluencia para hacer frente a los "recortes" de la derecha.

Sin embargo, ha lamentado que no se puede obviar el panorama que se ha dibujado en la Asamblea de Extremadura y ha lanzado una pregunta a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PP: "¿Y ahora qué señora Guardiola?".

Ha recriminado a la líder de los populares que haya llevado a los ciudadanos a unas elecciones anticipadas que han costado siete millones para que subir solo un escaño, no alcanzar la mayoría absoluta y depender de una partido de extrema derecha.

Por ello, ha aseverado que la "gran perdedora" de esta noche es María Guardiola porque "el órdago que ha lanzado a la ciudadanía no lo ha conseguido" y ha añadido: "Si tuviera un mínimo de decencia hoy estaría presentándose a la ciudadanía diciendo que da un paso a un lado".

De Miguel ha dudado de que la candidata popular vaya a alcanzar un gobierno y ha defendido que los extremeños se merecen mucho más "y no esta falta de respeto que ha tenido el PP", ha dicho.

A preguntas de los periodistas de si se plantearía una abstención para dejar gobernar al PP sin dependencia de Vox, ha respondido negativamente alegando que Guardiola "se viste de moderada, pero sus políticas son las de la extrema derecha".

Según ha dicho, la candidata popular es la que elimina los impuestos a las grandes fortunas y grandes eléctricas, deteriora los servicios públicos a costa de privatizarlos y representa un modelo que es un "peligro" para la ciudadanía.

A su juicio, Guardiola "no es ganadora de nada, no ha conseguido su objetivo y ha perdido votos", por lo que esta noche "no debería salir triunfal", sino asumir la realidad "porque está alejada del suelo que pisan los extremeños".

En este nuevo escenario, ha señalado que Unidas por Extremadura seguirá peleando para aumentar su peso y ensancharlo en las elecciones municipales de 2027, defendiendo la igualdad de oportunidades, políticas feministas y más sostenibles, sin olvidarse de los jóvenes y garantizando el derecho a la vivienda.

"Tengo el corazón lleno de gratitud hacia toda la gente que nos ha confiado su voto", ha expresado.